從種種的跡象顯示，蘇揆已經得到充分授權，並且在2020年大選後，又獲得續任。希望這種往「好的方向調整」的趨勢能夠持續。圖／蔡英文競選辧公室提供

2020台灣大選結果，蔡英文總統得到57.13%的選票，贏得連任。但是在不分區立委選舉，民進黨卻只得到33.98%，與國民黨得33.36%的選票可以説是平手。為什麼會有這麼大的差距？

在這一次大選中，意識形態是競選活動的主要議題，「反一國兩制」與「亡國感」的爭論瀰漫全台灣。結果是「親美反共」的蔡英文打垮了「親中」的韓國瑜。這是台灣人民用選票來表明「抗中反共」的決心，拒絕「一國兩制」招降。因此小英得到高票純粹是「意識形態」上的勝利。

在另一方面，民進黨政府執政失誤引起「民怨」，導致九合一選舉慘敗。2020大選民進黨不分區立委選舉得票率甚低，顯示「民怨」仍然存在。在這種情況下，蔡政府沒有犯錯的空間，再有不得民心的政策，或發生弊案，民進黨再度被唾棄的可能性是很大的。因此，蔡政府必須虛心的檢討過去，擬定未來執政的策略，避免踩到地雷。

回顧歷史，自從台灣民主化以來，24年中經歷3次政黨輪替，國民兩黨執政期皆未能超過8年。可見民意如流水，做不好就會被選民唾棄。希望蔡政府能打破這個魔咒，讓民進黨贏得2024總統大選，延續政權。能夠有長久性的執政，才能伸張綠營的理念。

以下是我們提出對蔡英文政府的建言：

讓綠營全面執政

民進黨執政三年多以來，蔡英文並沒有實現全面「綠色執政」。在很多決策過程，可以看到鮮明的藍色痕跡。最明顯的是在用人方面。

上任之初，一般人都認為保守穏重的小英，應該會任用蘇貞昌或游錫堃為行政院長，因為蘇游都是選舉出身的，他們深耕基層又有中央執政經驗，是最合適的人選。沒有想到推出來的人選竟然是非綠營人士林全，接著又仼用一群老藍男為閣員。當時綠營大佬們察覺情況不對提出質問時，小英說「民進黨沒有人才，國民黨的人才讓我們用，應該感謝他們才對」。可見小英對綠營有「誤解」，或是「不信任」。

其實現階段民進黨的人才並不比國民黨少，扁政府時期就培養了不少人才，加上民進黨在地方執政地區也培養了很多人才，應該不會找不到入閣的人選。 再者，閣員也是一個培養人才的搖籃。假如當初引進更多的民進黨人入閣，應該會培養出優秀的人才，在九合一選舉時就不會發生，找不到台北市與新北市市長候選人的窘境。

小英的生長在富貴家庭，從小學、大學、出國留學、擔任大學教授、一直到進入李登輝的執政團隊，所接觸的人應該是藍營的人比綠營多。因此，小英有很多「藍營的朋友」，或是有「藍營的思維」是很正常的事。自然而然，「藍營的朋友」與「藍營的思維」會影響到小英的決策。但是小英是很聰明的，學習能力很強，用人上的失誤已經慢慢地改正過來。

執政不久，不接地氣的老藍男們就誤踩地雷，強推「一例一休」等悪法，造成蔡政府民調直直落。執政一年多後為了止血，小英啟用賴清德接任行政院長，但是並未充分授權（例如賴清德欲邀請管璧玲擔任教育部長被否決）。九合一選舉敗選後，賴清德辭職蘇貞昌繼任行政院長。從種種的跡象顯示，蘇揆已經得到充分授權，並且在2020年大選後，又獲得續任。希望這種往「好的方向調整」的趨勢能夠持續。

注重民生問題

前年九合一選舉失敗原因是，蔡政府沒有解決好民生問題。台灣底層的農民、漁民、工人等一向都是支持民進黨，因為民進黨的招牌就是「照顧弱勢群眾」。但是最近底層的群眾對民進黨有很多怨言，最主要原因是民進黨政府實施了一些不得人民心的政策。

民進黨執政縣市大部分都做得很好，因為民進黨的地方首長及其團隊都很認真地拼命工作，他們深入基層充分了解人民需求。只要讓他們進入中央政府服務，他們一定能夠替蔡政府展現一番新氣象。

古代替皇帝打天下的團隊是一群武夫，他們絶不是治天下的人才，但是他們功高震主，開國皇帝常有殺功臣事蹟。現代民主制度的狀況完全不相同，幫總統打贏選戰的「競選團隊」，有知慧又了解民情，是最好的「執政團隊」。

國事如麻，總統不可能大小事都要管，必須分工合作，層層負責才能發揮效率。再者，國事必須由全國「最好的人才」來掌管。因此必須有一套尋找人才的機制，不可能只找自己認識的人。

引進綠營的人才入國安團隊

在總統直接指揮的區塊，包括國防、外交、及國安單位，蔡總統的努力是有目共睹，也有亮眼的成績。尤其是國防方面，有很顯著的進展。唯一讓人詬病的是「國安團隊太弱」，希望能引進更多人才。再者，在國防、外交、及國安單位服務的人員，大部分皆屬藍色背景。希望能夠引進綠營人才，以達到平衡的作用。

司法改革必須完成

蔡政府最令人失望的是司法改革，幾乎是完全沒有進展，問題還是在用人失誤。千萬不可以放棄，在第二任時，重新開始。

現在的「司法幫」把持整個司法體系，完全不可信任。司法院長與司法改革委員會成員必須邀請「幫外人士」來擔任，才有可能改革整個司法體系。要點在於，重新制定「司法官的養成與退場」機制。

最後希望民進黨不要被勝利沖昏了頭。在九合一選舉完全被打垮的民進黨政府，掌握有利的國際情勢下，打贏一場漂亮的選戰，贏得壓倒性的勝利。但是不可以自大自滿，一步走錯就可能前功盡棄。必須小心謹慎穩健的向前走。希望蔡政府的第二任能夠打破傳統，交出亮眼的成績單，才不會辜負800多萬選民的支持與期待。