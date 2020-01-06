蘇花海岸壯觀秀麗，絕對是鳳毛麟角的世界級景觀！世界上很難找到幾千公尺高山，直下海洋的地形地貌，這是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊互相碰撞的傑作！圖／取自交通部道安會網站

安全是回家唯一的路，否則晚7天回家！另外，蘇花絕景最好的欣賞角度是從海上！

蘇花改讓所有的花東民眾多了1條不受天候影響的隧道公路可供選擇，接下來就是營運和管理的問題了！

台灣有雪山隧道十幾年的通車經驗，代表我們絕對有能力可以安全又有效率的營運長隧道公路。

拉直的長隧道在天候不佳的情況下，可以大幅提升交通安全；原來的蘇花公路在隧道外路段因為有落石而先天不良，加上有許多砂石車造成後天失調；就是因為隧道外無法保障安全，所以當初政府施政大方向完全正確，沒有拓寛蘇花公路，選擇重練1條蘇花改！

蘇花公路要改進安全，關鍵在於如何處理聯結車；釜底抽薪的解決方案是：砂石用海運。未來如果砂石聯結車繼續留在既有台9線上和其他車輛混行，依然是安全殺手。

蘇花公路應禁行聯結車

未來，不僅是小客車能使用蘇花改，大客車和遊覧車也可以使用蘇花改；就是把大部分的人移進安全的蘇花改，就連留在原蘇花公路上的車，也因為蘇花改吸收了大部分車流，原蘇花公路將更加順暢；北宜公路九彎十八拐因為北宜高速公路而順暢了，早已成為真正的北宜景觀公路。

聯結車不僅應該減量，更應訂定落日條款，譬如幾年後蘇花公路全線禁行聯結車。

未來交通部應大力推動花蓮、蘇澳和西部之間的砂石海運，砂石重又粗俗但不可或缺，並且沒有時間急迫性，走海運最合適，運輸成本也可以是最便宜的。

水泥是高耗電產業，台灣95%以上能源倚靠進口；並且發電有太多空污等外部成本，台灣水泥不應該出口，自給自足即可；立法院本會期礦業法歸零，代表立法院是業者的國會，立法院不是人民的國會；全國民眾要緊盯礦業法，因為朝野政黨和國會議員如果拿了錢，即便是合法的政治獻金，手就舉不起來！

蘇花改隧道內車道寬達7.8公尺，比雪隧7.5公尺還寬，只開放1個車道，實在太可惜；應該比照雪隧辦理，開放2車道行駛。

多了1條路，未來在地民眾與慢遊旅客絕對不會更難於行；想慢遊的人，可以慢慢遊；救護車走隧道才不會打擾慢遊民眾的遊興，或許有一天連慢遊的民眾也用得到救護車。

蘇花海岸是世界級自然遺產

蘇花海岸絕對是世界自然遺產等級！其稀少性比玉山有過之而無不及！如果不是因為現在台灣的國際政治因素，太魯閣和蘇花海岸列入世界自然遺產是天經地義，毫無疑問的。

我旅遊世界大約50國，蘇花海岸壯觀秀麗，絕對是鳳毛麟角的世界級景觀！世界上很難找到幾千公尺高山，直下海洋的地形地貌，這是歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊互相碰撞的傑作！

從觀光角度來看，如果搭船從蘇澳港出發，沿著蘇花海岸一路往南，看到立霧溪出海口的五拱立霧溪橋就知道太魯閣到了，不管是北返蘇澳夜宿礁溪溫泉，或一路到花蓮順遊花東，絕對是值得向國內外旅客推廣的世界級旅遊亮點。從蘇澳到花蓮是世界級海上風景，政府要和民間業者共同攜手合作，交通聯繫配套措施要做好，大力廣告向國內外遊客推廣，不要重蹈每次蘇澳到花蓮的海上公路風光啟航之後就每下愈況。

台61線蓋了27年，其實是世界級笑話，但是台灣人就喜歡這一味，我們是民主國家，但是效率也非常重要。

蘇花改通車只是遲來的正義，其實政府還需要做更多！日前交通部規劃全島高鐵加快鐵6小時生活圈，方向絕對正確，絕對力挺交通部打造安全便捷的台灣。

交通部宜再接再厲，繼續完成蘇花安建設，才不負國人所託；人在公門好修行，造橋鋪路勝造七級浮屠，在此謹向工程人員致上最高敬意！