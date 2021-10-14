自從COVID-19疫情三級警戒開始，公司不能去，扶輪社的例會、社交活動全部暫停後，我突然發現，當一個宅男也很不錯，完全不會無聊，每天有很多做不完的事情填滿一整天。

每天早晨六點，我跟太太、管家一起出門，走路到前台大法商學院，本來疫情嚴重時，我們改到頂樓陽台運動，一陣子就覺得無趣了，還是回到台大較習慣。因為疫情校園不能開放，我們只能沿著圍牆外圈走路運動。清晨散步很涼快，又可以聽到蟲鳴鳥叫的聲音，季節對了還可以賞花，令人身心舒暢。我每天大約走6、7000步，太太3000步，趁她走完休息的時候，我會選在空氣新鮮的地方做體操，才算是完成每天的自我要求。走回家已是滿身大汗，趕快洗澡換上乾淨舒爽的衣服後，再享用管家幫我們準備的營養早餐。

其實每天早上最困難的事，是如何讓太太起床。我太太喜歡賴床，我就要動腦筋讓她甘願起床，例如拉開窗簾讓光線照進來讓她慢慢甦醒，我自己躺在床上先做二十分鐘的運動，這樣才有讓她賴床的時間。接著打開音樂，開始跟她講話，因為她很怕我親她，如果她都不動作時，我就會作勢要過去親她，這樣她就會乖乖的起床了。

我跟太太同齡快91歲了，我很感恩我們身體都很健康，每天可以一起做喜歡做的事。我以前很喜歡拍照，家裡滿滿的相簿，我跟太太一邊整理，一邊回憶曾經去過那些國家旅遊、參加什麼樣的活動、跟那幾個朋友一起……這麼多的美好回憶，值得一再的回味。

我在家裡會播放我們兒時小學、中學時期，1945年戰前的日語歌曲，因為我跟太太都是受日本教育，習慣聽日語歌，15歲以前學到的歌到現在仍然可以朗朗上口，很自然就會一起吟唱。我們每天看日本NHK的節目，最近剛好是東京奧運，我們守在電視機前幫台灣的選手們加油，看到台灣選手的拼勁，今年能在奧運場上大放異彩，真的太令人振奮與感動了。

俗話說，活到老學到老，我跟太太到現在還在學習日文的俳句、短歌，每個月一次上課前，都要繳交作業；我們一起做詩，一方面也要想辦法讓太太動動腦，雖然我幫她寫功課可能比較快，但是我還是希望她可以自己創作一點東西出來，只是常常握著筆就開始打瞌睡了。老師幫我們批改好的作業，每個月都要挑一首投稿到台灣歌壇，讓大家選出心中最喜歡的一首，不僅如此，還要寫下喜歡的原因與感想；有時候自己的作品得到高票，還覺得挺高興的。

在家裡當然不能只做我喜歡的事，我也會陪太太下跳棋、玩撲克牌，這方面就不是我擅長的領域，常常是太太的手下敗將，看到太太勝利的表情，我也輸的開心。

自從太太得到健忘症以來，很多以前的興趣都慢慢消失。以前她們姊妹很喜歡打電話聊天，話閘子一開就捨不得掛電話，現在她連打電話都懶了，變成省話一姊，聊沒幾句就想掛電話。我就會幫她打電話給姊妹們，讓她們跟她聊聊天，增加生活上的樂趣。

明年我們就要迎接結婚68周年了，我把結婚前一天寫給太太的信拿出來唸給太太聽，我把對太太的承諾，用一生的時間去實現了。回想當初我去當兵沒多久家業破產，退伍後又失業。想起那時，太太抱著孩子，肚子裡也有個孩子，還要做衣服幫忙家計。很多人看不起她，我很感謝她並未退縮，我們才能堅持到今日。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台