台灣制憲基金會日前發布的最新民調顯示，有超過64％的民眾表示，萬一中國武力攻打台灣，自己願意為台灣上戰場。示意圖／擷自總統府flickr

中國武力攻台，台灣人要不要上戰場？隨著兩岸關係越趨緊張，台灣民間機構紛紛發表民調數字。台灣制憲基金會日前發布的最新民調顯示，有超過64％的民眾表示，萬一中國武力攻打台灣，自己願意為台灣上戰場。

這個議題不論民間或半官方的民調機構都有持續性調查。由台灣外交部出資成立台灣民主基金會，其發佈的最新民調，有將近七成台灣民眾願意為保衛台灣而戰；《ETtoday新聞雲》最新民調亦顯示，如果兩岸真的爆發衝突，有40.9%民眾願意讓自己或家人上戰場保衛台灣，與去年10月的調查結果相比，減少4.0%。

不論增加或減少，不同政治傾向的民調就有不同的結果。在各族群做民調能反映大多數台灣民眾心聲、或實質的效益嗎？假設不願意為台灣上戰場的比率下降，表示台灣人民「恐懼戰爭」，是統派據此攻擊民進黨政府「別人的囝死袂了」的心理恐嚇。則此，政府的施政如要避免戰爭，就是屈膝求和不要惹怒中共？甚至為著討好選民，台灣從徵兵制走向募兵制，削弱國防以換取和平，都是這種併發症的隱隱作痛？台灣還需要軍隊嗎？

然而問題是，戰爭的主導權不在台灣，而是中國共產黨。中國武力解放台灣，台灣人要不要上戰場需要民意調查嗎？

所謂「國家」（country），一個主權國家（sovereign state）除了對外具備「外交能力」之外，對內它是擁有治理一個社會權力的國家機構；所以徵兵作戰也是國家政權賦予能力的象徵。中共發動戰爭渡海攻台，台灣政府則有權利徵集兵力迎戰，殆無疑義！

其次，軍隊上戰場作戰紀律嚴明，是任何國家治軍「絕對」的原則，前線士兵在戰鬥過程中是沒有叛逃的空間。但是，戰場上若出現叛逃如何因應，因此軍隊都會設立「戰場督查隊」的組織，專門用來監視士兵，防範他們叛逃。這個組織如果發現逃兵，是可以直接就地格殺毋論的。

展現防衛決心才是自救之道

是以，以「中國以武力攻打台灣，請問您會不會為了保衛台灣而上戰場？」這個問題是典型的假議題。共軍來犯，根本不存在你要不要的上戰場問題；美國進軍阿富汗需要問民意嗎？在戰場上，要或不要都要往前衝刺，向前衝鋒陷陣或許還有生存的機會，「一將功成萬骨枯」，逃跑不是榮譽戰死沙場也只有死路一條！

當然戰爭是殘酷的，尤其現代科技的發展，戰場上死傷的人數絕對比二戰時代更為殘酷。聰明、理性的人類，到目前為止雖有零星的區域性戰爭，但皆不敢輕啟大規模的戰端。唯有一心想要稱霸全世界，顛覆民主政治，重新主宰國際秩序的中國共產黨。武統台灣則是實現、履行這一目標的第一個戰場。中共擅用這種「文攻武嚇」的方式來動搖台灣人的自信心，台灣民調透過統派媒體操作渲染，企圖達到「心理戰」的作用。

台灣不是一個正常的國家，內有對中共屈膝求和，不太稱職的反對黨，還有鼓吹臨陣起義叛逃的統促黨，才會需要有這種「蓋離譜」（蓋洛普Gallup）的民調。

台海的和平不在台灣，除非台灣投降納入中國共產黨的版圖，否則台灣只能「背太平洋一戰」！台灣人願意為保衛台灣而上戰場，只有勇敢跟不勇敢的人格特質；要不要上戰場只是在民調中作為統獨的議題與藉口而已。

台灣民眾需要有「備戰意識」，展現自我防衛的決心，捨此無所遁逃！



作者強調，戰爭的主導權不在台灣，而是中國共產黨。中國若以武力解放台灣，台灣只能「背太平洋一戰」！台灣人願意為保衛台灣而上戰場，只有勇敢跟不勇敢的人格特質。示意圖／擷自國防部、Pixabay，民報合成