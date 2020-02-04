全球防堵武漢疫情，台灣無辜被牽連。緬甸國際航空飛緬甸曼德勒遭無預警停飛，造成228位台灣旅客被丟包。(圖為緬甸政府的公文，金遠東旅行社提供發文)

中國武漢疫情蔓延，全球超過60個國家陸續採取嚴厲的停飛措施防疫，台灣無辜又受牽連!繼義大利、越南之後，緬甸政府自2月1日起發文要求緬甸國際航空即起停飛中港澳台相關航班，緬甸國際航空飛緬甸曼德勒遭無預警停飛。在台唯一代理緬甸航空的金遠東旅行社表示，目前共228名旅客滯留在外，請求政府援助。

金遠東旅行社自2016年起響應政府新南向政策，積極推動東南亞等國旅遊交流，加上緬甸是新南向政策亟欲推動的藍海區塊，越來越多台商產業在緬甸布局設廠, 且台灣旅客遊緬甸人數近年大幅成長。為看重台灣市場，緬甸國際航空與金遠東國際旅行社合作以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒(瓦城)」 , 空中航程4小時即可抵達，不需轉機。

金遠東旅行社董事長陶世龍表示，由於看好台緬兩地大量的觀光與商業需求，雙方以包機直航的形式開闢「台北－曼德勒(瓦城)」 , 並在今年1月18日正式首航 , 每週六出發, 並自4月22日起增闢為每週三、六出發, 每週飛兩班次,。

不過，受到中國武漢肺炎影響，台北-曼德勒航線才飛了3班就突然接獲緬甸政府通知以武漢冠狀病毒疫情為由必須立即停飛，造成前3班共228名旅客預計2月8日返台，如今卻沒有直飛航班可以返台。

陶世龍表示，該公文指曼德勒要停飛所有中國航班，但把台灣涵蓋沒有道理，而且仰光有飛，曼德勒卻停飛，兩個城市處理方式不同。他說，昨天有到緬甸駐台北貿易辦事處，無奈大門深鎖，電話打不通，發e-mail也沒有回應，求助駐緬甸台北經濟文化辦事處幫忙，卻得到外交單位不方便出面的回應，目前求助無門，希望積極協助旅客返台。