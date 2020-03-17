境外感染肺炎確診人數連二天飆高，立委關心何時會發入境禁令?未符部長陳時中今天在立院答詢時強調，現在「幾乎了啦。」圖/取自立院直播

有鑑於境外感染武漢肺炎帶進台灣的風險越來越高，許多國家陸續祭出鎖國政策，台灣何時考慮採取全球禁止入境措施?衛福部長陳時中今(17)日在立院備詢時強調，現在「幾乎，幾乎了啦。」未來14天是重要關鍵。

國民黨立委廖國棟質詢指出，政府現在禁止醫生出國，高中以下師生也禁止出境，希望政府要嚴格公平執行。但入境卻沒禁止，容易造成防疫破口，詢問政府什麼時候禁止入境。

民進黨立委蘇震清也說，全球感染武漢肺炎的國家已經遍地開花了，第二階段全球防疫更為嚴峻，應審慎以待。以色列祭出入境者全部隔離，建議政府審慎評估對所有入境者不分國籍強制居家隔離。

行政院院長蘇貞昌表示，政府會根據專家會議、疫情發展，應對措施一定會超前佈署，目前是依照每個國家、地區一個一個衡量，不可以一次通通不准，不可以這樣。

立院17日進行行政院長施政總質詢，廖國棟質詢時提到，全球有近15個國家禁止入境，台灣有無打算何時也禁止入境？對此，行政院長蘇貞昌回應，會隨著各國各地區的疫情狀況，依照專家會議來做判斷，所以不是全部都不准或通通都可以，要依照疫情來做判斷。

陳時中則說，外籍人士從第三級國家來到台灣，除了要隔離14天之外，還要自付費用，這二天增加的例子多半是國人去外面旅遊帶進來，外國人帶進來的案例還不多。

陳時中解釋，現在幾乎所有去歐洲、中國，中亞及杜拜等國家入境者就要居家檢疫14天，不能趴趴走，這二天我們會對進一步處理亞洲區域。

被問到是否覺得還不是禁止入境的時候？陳時中回應，「幾乎，幾乎了啦。」但是否會隨時公布？陳時中強調，這需要很多的判斷，未來14天是重要關鍵，希望不要鎖國，兼具防疫。