一、引言

台灣特殊優越的海洋地理環境，17世紀著開始接觸西方進步文明的思想、科技和管理知識，帶動了先進的教育、交通和通訊建設，活絡了無仝地區住民的交往和流動，並發達海洋貿易。這種發展予真濟原本侷限在地區意識的住民，擴大視野到台灣整體，形成政治和經濟共同體。在1947遭受支那黨殘暴的「二二八民族屠殺」了後，台灣人決心要建立真正台灣人自己的國家，促成現代台灣民族。

民族主義是19世紀以來，全世界所有成功的民族獨立運動，上強有力的理念武器。台灣民族主義當然著是引導台灣民族獨立運動邁向勝利，上強閣上有力的理念武器。高舉台灣民族主義大旗，突顯台灣獨立運動是世界民族解放運動的一環，可以承接世界民族解放運動所累積的經驗、理論和方法。予通世界攏知，台灣獨立呣是孤立在國際社會之外一個小角落，是國際社會著重視的民族訴求和權利。

二、國際宣示

台灣民族主義是：台灣人要在台灣建立一個民主自由、公平合理閣幸福優質，永續發展的現代國家，爭取全世界所有反支那擴張主義的政府和國際正義人士，支持台灣獨立建國，予台灣平等參與聯合國事務，積極貢獻國際社會。

三、在地核心內涵

1.台灣是台灣人的台灣，台灣呣是支那的一部分，這是國際法的事實現狀；

2.台灣人呣是支那人，戰後被非法註記做「支那民國國籍」，違反國際法；

3.台灣現今的假「支那民國」是外來的民族壓迫體制，無合法性嘛無正當性；

4.台灣的前途由全體台灣人公投決定，這是祙當被剝奪的民族自決權；

5.戰後流亡台灣的前支那人和怹的後代，其中還堅持自己是支那人，拒絕做台灣人的族群，這寡人區別做「赤藍人」（Chanian）；

6.赤藍人呣是台灣人，怹祙當享有台灣公民權，其中，無實質參與破壞台灣獨立運動的人，可以擁有居留權；

7.金門、馬祖的前途，由在地住民公投決定；

8.台灣人有權利採取國際社會可接受的革命手段，和無違反台灣民族倫理的行動，追求民族願景，建立真正屬於台灣人的國家；

9.台灣經由民選產生的「台灣人立委」，有權力基於台灣民族利益，以多數決否定「支那民國憲法」在台灣的合法性；

10.台灣人著強化「科學理性」的思考，並提升個人「獨立自尊」的素養；

11.台灣人著積極在台灣社會推動台灣化，為獨立建國創造有利的社會環境；

12.台灣獨立建國，台灣人才有出頭天，才能當建設台灣成做世界的美麗島。

四、行動綱領

1.聯合追求獨立建國的社團和個人組成「台灣民族獨立陣線」；

2.成立「台灣正名制憲籌備委員會」籌劃推動工作和進程；

3.成立「台灣民族主義組訓班」訓練各城市鄉鎮教師人才；

4.成立「台灣國籍宣示委員會」執行國家認同宣示和紀錄；

5.成立「台灣全民防衛促進會」規劃全民防衛訓練和動員。

五、申論

正正著是民族主義可以發揮驚人的威力，可以團結社會各階層，可以堅持抵抗外來壓迫勢力，可以嚇阻民族叛徒去做外來勢力的買辦走狗，支那共產黨綁匪和反動的赤藍權貴，一方面不斷用虛假的「支那民族主義」來擾亂台灣人的民族認同，另外一方面卻歪曲和醜化民族主義的作用，引用呣是基於革命運動觀點的純學理探討，來渲染民族主義的負面結論，來阻礙台灣人接受台灣民族主義。

上可惜是，真濟愚戇無知的台灣智識份子，附和敵人反台灣民族主義的歪論，幫助敵人破壞對台灣民族主義的社會教育和宣傳。另外，有一寡貧惰無認真學習和實踐民族主義的台灣人，陷入「爸子騎驢困境」，中著敵人故意醜化民族主義的奸計，浪費精神要替民族主義改名換姓，空空要將台灣民族運動和世界民族運動脫鉤。遮攏是台灣民族獨立運動著努力清除的障礙。



作者指出，台灣民族主義是：台灣人要在台灣建立一個民主自由、公平合理閣幸福優質，永續發展的現代國家。圖／擷自網路，民報合成