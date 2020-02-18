經過多年奔走呼籲，2015年台大校務會議終於通過，將陳文成陳屍地點（圖資系館旁廣場）命名為「陳文成事件紀念廣場」與立碑案，由陳文成博士紀念基金會負責籌募廣場的全部經費1200萬，基金會昨天正式與台大簽署捐贈契約，一年內須完工，基金會董事、當年的「海外黑名單」張富美在簽約儀式上對台大校長管中閔說「當初答應我們的，你都答應了又翻臉⋯⋯我有hurt。」

陳文成畢業於台大數學系，在美國深造時同時關心台灣民主運動，積極為美麗島雜誌募款，支持黨外運動，並抗議中國國民黨迫害人權，1981年，陳文成帶著妻兒回到台灣探望親人，但一回到台灣，7月2日就被警總從家中帶走，之後毫無音訊，隔天清晨被人發現陳屍在台大研究生圖書館旁的空地。

楊泮池允台大負責一半經費 管中閔以政治敏感拒絕

陳文成博士紀念基金會、台大師生與社會大眾多年奔走倡議，設立「陳文成事件紀念廣場」，2011年基金會發函台大設碑，未獲回應，2012年學生在校務會議中提案被送校史館研議後無下文，2014年台大學生會提案，2015年校務會議正式通過廣場的命名與與立碑案，2016年宣布廣場競圖獲選名單，2017年時任校長楊泮池親臨立牌，同年12月25日全案通過公聽會。

但2018年，時任代理校長郭大維交議，將廣場的規劃設立案，「建議另組專案小組討論」，引起「廣場生變」的質疑與批評，最後終在學生團體的抗議與學生代表的發言下，代理校長將本案撤回，2018年至2019年，本案陸續完成工作會議與細部審查，

「臺大學生會NTUSA」透過粉專表示，楊泮池曾在校務會議承諾，台大負責一半的經費，但管中閔上任後卻表示，「這是一個⋯Political Sensitive（政治敏感）」，由學校出資或募款，會引起爭議，連協助宣傳基金會的募款都拒絕，所以最後由陳文成基金會負責籌募廣場全部的經費1200萬，2019年年10月正式發布，12月就達標，並與校方進行捐贈合約的協商，終於在今年2月完成簽約。

紀念陳文成事件 記得自由的可貴、民主的未竟

學生會指出，「陳文成事件紀念廣場」興建的倡議過程一波三折，正如當年的反對運動，面對的是公權力的恣意—以「政治敏感」的藉口，行遺忘與忽視之實，「我們都傷害很重，只是我們沒有出來講」。

學生會強調，陳文成事件並非只是一件「政治敏感」的事，而是過去國民黨威權統治下，許多台灣人追求自由，卻被迫只能在流亡他鄉與面對生命威脅之間選擇的悲劇縮影。而在紀念廣場興建的倡議過程中，也看到威權體制的遺緒如何持續留存於當今的民主社會：面對公權力，當年的受害者不斷付出時間與拼命，求的只是公義，卻還是被視為「政治敏感」、被刻意的迴避與遺忘。

學生會重申，紀念陳文成事件，是記得自由的可貴，也是記得民主的未竟：真相尚未公開、公義尚未到來。透過紀念廣場的興建，我們對抗遺忘，拒絕以政治的修辭迴避，而是選擇做出價值判斷：追求公義、捍衛民主。