在日台灣同鄉會發起支援醫護前線的募款，由會內專業的台灣人醫師來統籌向台灣工廠採購優質的醫療用防護用品（PPE），支援日本。圖／擷自Medicalnote網站

只要一碗拉麵的錢就足夠買一件防護衣！你也可以為日本的醫護前線，提供台製醫用防具！！

日本的武漢肺炎疫情日漸嚴峻，在日台灣同鄉會近日發起為日本疫情捐助醫療防護品活動的呼籲。

從新聞媒體看到世界各國第一線默默守護群眾健康的醫護人員的辛勞，卻開始遇到醫療用防護裝備極端短缺的困境。無論是日本還是台灣，醫護人員們都承擔著守護大家健康的責任與巨大壓力。當他們在忙碌與嚴苛環境中為傷患診療的同時，卻還需要煩惱工作必備的防護器具不足，這般光景實在令人於心不忍。

旅日台灣同鄉會呼籲，作為在日台灣人，平常受日本的照顧，現在是我們一起為這個第二故鄉作一些回報的時候了！除了自肅避免非必要外出，也希望給奮鬥的前線有更多實質的應援。因此本會在此發起支援醫護前線的募款，由會內專業的台灣人醫師來統籌向台灣工廠採購優質的醫療用防護用品（PPE），支援日本。

「將前線交託給了他們，剩下的，就是我們的事了。艱苦有時過，願台灣及海外各地的大家能一同協助彼此，用溫暖的人心，戰勝無情的病毒。」

旅日台灣同鄉會邀請各界人士，捐款應援勇敢的醫護人員，讓他們能專注為大家守住第一線！

捐贈物品 PPE（醫療用個人防護用品：防護衣、面罩等）

捐贈團體 日本救急医学会新型コロナウイルス対応タスクフォース

該窗口底下集合了日本各地共一千間的醫院，此次募集到的物資將會由該窗口來視災情分配給各地醫院

。

在日台灣同鄉會將以該團體做為優先捐贈對象，若有餘力亦將捐贈給海內外相關醫療機構。

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線上信用卡捐款（申請中，請稍等）

匯款

【ゆうちょ銀行もしくは郵便局で手続きする場合】

・ゆうちょ振替口座

・「記号6桁：00110-5 番号：445566」

・加入者名：在日台湾同郷会

【別の銀行等の金融機関から、ゆうちょ口座へ振込する場合】

・銀行名：ゆうちょ銀行

・支店名：○一九店（ゼロイチキュウ）

・口座種類：当座預金

・口座番号：0445566

・口座名義：ザイニチタイワンドウキョウカイ