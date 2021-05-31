現在不是疫苗不夠，而是疫苗都跑到那些有錢的國家那裡去了。比他們自己的需要還多的疫苗！如果要在短時間內拿到疫苗的話，也許去找這些疫苗「太多」的國家會比較快。示意圖／擷自公視新聞影片

台灣因為疫苗不夠，許多人都很焦急。

不過，也許應該檢討一下為什麼買不到疫苗。那裡可買到疫苗？再談台灣有什麼辦法？

首先，我先聲明。本文將只集中在西方疫苗，不討論中國疫苗及台灣自己開發的疫苗。

目前最大的問題是大家都買不到短期內能拿到的疫苗。

根據各疫苗公司公布的數據，每家至少一年都能製造十億，二十億劑。目前已經通過的也有四、五種疫苗。歐洲加上美國，日本及加拿大，澳大利亞，新西蘭等，加起來也不過不到十億人。除了這些國家以外，別的國家似乎都買不到。

這些國家應該算是比較有錢的。但是台灣也算是有錢的國家，怎麼也會買不到？

答案是歐美各國多買了（overbooking) 很多。平均都買了比他們人口三倍到五倍的數量。所以各疫苗工廠的產能都已經被這些訂單吃掉了。短期內，這些疫苗廠已經沒有產能了。不管你出什麼價。

如果願意等，當然也可以買到，但是交貨期至少也要六個月。包括美國的瑞輝及德國的 BNT也無法短期內供貨。

台灣的問題應該有解

歐美這些國家為什麼買這麼多？

因為過去開發疫苗成功的例子很少，所以去年疫情大爆發之後，比爾蓋茨就出來呼籲不要只投資一兩家，應儘可能多方的投資。後來川普就同時向五、六家研究疫苗的公司投資，每家給一、二十億美全，當做訂金。沒有成功的話，當然那些錢就泡湯。

這之後，幾乎所有比較有錢的國家也都一個一個的向這些疫苗公司付了訂金。但是，有點出人意外的，大部分的疫苗廠的疫苗開發都成功了。這些預付訂金的國家訂的疫苗數量就加起來變成超過他們的人口。因為他們去年寧可多付些錢也不願到時因為少訂而拿不到疫苗。

所以，現在不是疫苗不夠，而是疫苗都跑到那些有錢的國家那裡去了。比他們自己的需要還多的疫苗！

所以台灣如果要在短時間內拿到疫苗的話，也許去找這些疫苗「太多」的國家會比較快。像日本、加拿大、美國、紐西蘭等都有「很多」過剩的。向原廠購買，包括上海的復興/BNT，也要等很久。找這些國家則不用等。

我們如果集中我們的精力在那些和我們友好的國家，應該比較會有結果。並且我們也知道他們有多的。只要願意，應該是舉手之勞。如果有必要，台灣應該也可以付錢。