作者指出，正港台灣人不會接受中國共產黨經常片面宣示的「台灣是中國的一部分」藉以正當化併吞台灣的謊言。台灣人的祖國是「民主台灣」， 絕不是共產黨一黨專制的中國。示意圖／擷自網路民報後製

從未實際統治過台澎一小時的中國共產黨主席習近平於其建黨一百周年慶典再強調要解決台灣問題，實現「祖國完全統一」，乃習某不知台灣絕大多數民意的片面暴言。話說「祖國」，台灣人已於二戰後的1945年10月25日中國國民黨政府代表盟國接收台灣之後即領教過中國國民黨的所謂「祖國」就是歧視，228屠殺，白色恐怖統治台灣人的元兇。台灣於1996年首次舉行總統直接民選之後已列名為「民主國家」。

如今，台灣人亦知悉中國共產黨是專制統治中國的威權政黨，比起當年中國國民黨在台灣執行威權統治的無情無義有過而無不及，正港台灣人不會接受中國共產黨經常片面宣示的「台灣是中國的一部分」藉以正當化併吞台灣的謊言。台灣人的祖國是「民主台灣」， 絕不是共產黨一黨專制的中國。

藉此再提醒完全執政的民進黨政府，除力行轉型正義之外，可依行政命令將民國年改為公曆年，集思廣益制定新國歌，且應迅速立法修改1949年即已經亡國的中華民國國號與國旗，切勿繼續追隨外來政黨國民黨的夢想，要使用「中華民國」或「中華台北」等不實國名參加所有國際組織，以免自欺欺人，貽笑四方。事實上，美國老早就叫台灣是「台灣」了， 民進黨政府還等甚麼？