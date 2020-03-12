世界衞生組織不是笨就是壞！而其祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）難辭其咎，舔共害世人，不要尸位素餐，應該早早下台！

昨天世界衛生組織(WHO)才正式宣布，武漢肺炎進入全球大流行（pandemic) 階段；這不是黃髮垂髫都早就已經知道的嗎？世界衞生組織到底是笨？還是壞？抑或又笨又壞？

世界衞生組織原本就應該本於職責，在疫情的初始階段，武漢肺炎尚未傳遍世界各地之前，做好吹哨者的角色，告訴世界各國政府，中國武漢肺炎的嚴重性；並且要求中國政府誠實公布疫情，現在世界衛生組織只是中共的小跟班、馬前卒；可憐啊！可恥啊！

中國共產黨死要面子，試圖隠匿疫情，害死中國人，也害慘全世界。

世衛組織淪為中國跟班

如果說到目前為止，這次台灣在武漢肺炎防疫工作方面做的可圈可點，為世界各大媒體爭相報導稱贊，那就是因為台灣基於過往經驗和專業判斷，不相信世界衞生組織，不相信共產黨鬼話連篇；但是台灣面對的不僅是武漢肺災來勢洶洶而已，台灣內部舔共賣台的藝人台商和政客如過江之鯽，這才是台灣面臨最大的壓力與挑戰，武漢肺炎藉由他們木馬屠城，台灣人民每天要被排山倒海來的假資訊洗腦，還能夠保持清醒是非常難能可貴的；生於憂患死於安樂，是台灣的最佳寫照。

世界上有許多國家在這次武漢肺炎的防治上，因為選擇相信世界衞生組織而鑄成大錯。

那些把武漢肺炎當流感的，可能是因為知識不足，那就是笨；如果知道武漢肺炎的危險性，但是選擇舔共護共愛共，以人類生命為賭注，不惜代價為共產黨擦脂抹粉，為共產黨辯護的，那就是壞！

世界衛生組織祕書長譚德塞還有臉繼續做下去嗎？下台對全世界的健康更好；台灣的公共衞生專家陳健仁副總統一定做的比你強上千倍百倍。

世界衞生組織祕書長譚德塞可以下台了！