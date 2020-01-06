選前超級星期天，時代力量不分區立委候選人王婉諭5日下午於北市青島東路上舉辦「集氣送媽媽進國會」親子氣球泡泡趴活動，導演吳念真現身力挺，吳念真說，這是一場「世代的對決」，是六、七八年級站出來，對決該退休的四、五年級「我支持媽媽參政」，她們溫柔而堅定的力量，是真正為國家未來思考的力量。

選前衝刺，王婉諭跳脫以往傳統大造勢場合，用溫暖的訴求力拼進入國會守護下一代，現場湧入上百位家長帶著許多大小朋友一同參與，王婉諭的先生劉大經也到場支持太太，並獻上自己畫的祝福氣球，上頭寫著「老婆，帶著小燈泡的愛，繼續努力」。

吳念真致詞時表示，在拍片支持王婉諭前他就想，如果碰到她，一定要擁抱她，會有一種安慰和救贖。

王婉諭說，很開心看到這麼多爸爸媽媽帶著孩子出門支持她，也特別謝謝吳念真現身力挺媽媽，「就像吳導說的，媽媽溫柔堅定的力量，相信是未來國會最需要的力量，更會帶著小燈泡的愛，繼續照亮我們的社會、我們的國家。」

除了吳念真外，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷也以「媽媽候選人」身份到場參與，高鈺婷指出，讓孩子快樂是爸爸媽媽的責任，吳念真支持年輕世代，他們一定不會辜負他的期許，對父母來說，沒有什麼利益可以跟孩子的未來交換。



王婉諭（右）舉辦「集氣送媽媽進國會」親子氣球泡泡趴，除吳念真（中）外，時代力量新竹市立委候選人高鈺婷（左）也以「媽媽候選人」身份到場參與。圖／​王婉諭競選辦公室提供