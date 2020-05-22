1989年5月19日，詹益樺引火自焚的方式，在總統府前撲向蛇籠鐵絲網上掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條上，繼鄭南榕而壯烈自焚。圖／邱萬興

519是詹益樺自焚31年的紀念日，他不忍鄭南榕走得孤獨，在出殯的隊伍行至總統府前時，引火自焚，並撲向蛇籠鐵絲網上掛著「生為台灣人、死為台灣魂」的布條上。痛！見過那一幕的人，一輩子都不會忘。

520之前各界對總統就職演說殷殷期待，駐德大使謝志偉臉書：「520台灣成為各大政治勢力集團矚目的焦點，美國的支持，日本的期待，歐盟的靜觀，中國的虎視……也幾乎成了中美戰略碰撞的閥門與燃點。」以「閥門與燃點」來形容之，足見謝大使認為今年的520全世界關注台灣的國家動向；而辜寬敏也呼籲蔡總統跨出步伐：「如果蔡英文真能完成新憲法，使台灣成為國際承認的國家，她會是『國母』。而如果台灣人自己不爭取台灣地位，一切就是『零』。」若總統仍想維持現狀，520沒有重要的宣示與改變，那麼全世界會怎麼看這待這個受盡中國霸凌的國家？不敢說出自己的名字叫台灣，不敢以台灣之名申請進入聯合國。

2019年11月底辜先生告訴我：「蔡總統應允憲改由副總統賴清德負責，不會讓他做沒有權力的副總統，因此初選後我支持蔡總統。」但520就職典禮，沒有一句關於新憲法、新國家的願景。

孤獨，願做一顆偉大而美好的種子

詹益樺（1957年2月22日〜1989年5月19日），嘉義縣竹崎鄉人，32歲壯年卻選擇以自焚方式殉國，實踐追求台灣建國的政治理念。他生前曾說過：「鄭南榕是一顆偉大而美好的種子，我希望自己也成為一顆偉大而美好的種子。」此刻讓「台灣成為百分之百的正常國家」的種子要生根、發芽，在哪？蔡總統擁有絕對的權力，有能量可以灌溉？全民可以用意志去呵護！

很遺憾就職演說裡，總統似乎並沒有想要成為新國家的推手，沒有鼓舞台灣國家意識的宣示，相反的總統蔡英文、準副總統賴清德於府內宣誓就職，東森、雅虎新聞這些偏藍媒體還語帶諷刺：蔡英文在這回的就職典禮上，不僅大方開口唱國歌，包含國歌中有「吾黨所宗」等敏感歌詞也一字不漏，全程「唱好唱滿」，引發外界關注。

「中華台北」進不了WHA，美國不會玩兩面手法

近日台灣想以觀察員的身分進入WHA，此議題引發世界各國代表的辯論，說實話，要用「中華台北」進入WHA當個「觀察員」其實意義不大。在一中屋頂下名不正言不順，遭到阻礙也是必然的，問題還是在自己。

趙少康等統媒又在見縫插針：「台灣防疫表現全世界有目共睹，這種關鍵時刻，美國卻沒膽提案，台灣還是只能靠友邦提案，友邦都是小朋友！友邦提什麼？當然該由美國主動提案才有指標意義，可見美方空口說白話，台灣獨立還想靠美國？」乍聽之下一般台灣人可能很容易受煽動：疫情如此，美國也不過說說而已，台灣應該以「觀察員」身份參與WHA，美國為何不自己提案讓台灣參與世衛組織，卑微到只是用「觀察員」身分去開視訊會議都不准？難道美國也是在玩兩面手法？

美國要對付中國，就是把台灣弄進去WHA，這才是踩到中國的痛腳啊！但聯合國及相關組織，採會員制一國一票，中共建國後以第三世界領導人輸出革命，在非洲有相當的成就，近15年又在拉丁美洲頗有斬獲，所以美國不是玩兩面手法，以目前的聯合國體制，數人頭怕是贏不了中國的，所以美國不提案，由附庸國家提，這是策略。但美國基於他們的國家利益，對中國的擴張是不會善罷干休的。

創造被利用價值，並逐步準備正名制憲

小國夾縫中求生存，得運用智慧，作為台灣國家領導人如何善導國人的建國意志，借力使力，創造台灣被利用的價值。時機已到，不需要美國提醒，蔡政府可丟掉「中華台北」，一次次以「台灣」之名去叩關才是！待美國儲備能量，必對中國出手，屆時台灣內部也已準備好了。

國內正名制憲之工程，蔡政府應逐步做準備啊！其程序為：

一、召開國是會議，廣邀各界人士廣泛參與，共商新憲法的共同原則與制定程序；

二、召開制憲會議，由人民選出制憲會議代表，研擬新憲法條文草案；

三、是舉辦公民投票，通過台灣新憲法。

民意督促蔡政府踏出台灣國家路

制憲基金會近期的民調：67.6%的民眾認為以「一中憲法」，需要調整；若只能擇一，87.9%的民眾認為自己是台灣人；80.1％的民眾認同兩岸分屬兩個國家；73.6%的民眾認為國際上將台灣與中國混淆的情況嚴重；79.5%的民眾支持台灣以「台灣」為名加入聯合國。新的民意十分清楚，蔡總統不應漠視。

519詹益華追隨鄭南榕自焚而去，31年了台灣國家路太艱辛，全面執政已第二任，黨歌那「吾黨所宗」竟還掛著，還處在殖民時代？國際局勢太好了，別再為民進黨找理由了，全民覺醒，用力督促蔡政府邁向台灣國家路，美國是支持去中國化的，機不可失！