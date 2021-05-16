傳統街頭技藝「捏麵人」曾活躍於台灣各地鄉鎮市集，吸引大小朋友目光。透過捏麵師傅巧手捏、搓、揉、掀，輔以小工具畫龍點睛，柔軟富彈性的麵糰，變幻出無數栩栩如生的造型。

走進工作室，琳瑯滿目的捏麵人創作映入眼簾，包括滿漢全席餐點，食材與油光栩栩如生；也有時下流行的玩偶與卡通圖樣，無論東方或西方風格、人物或動物，詹明達都能精準抓到角色精髓。

化平面為立體 捏麵新人生

從事壁畫工作超過30年，詹明達在平面繪畫上練就一番功夫。4年前他在廣西南寧偶遇捏麵人技藝，被這項型塑立體的傳統藝術吸引，更前往河南拜師學藝，就此栽入捏麵人的世界。回台灣後，50多歲的他開啟技藝傳承的第二人生。

「麵糰的製作多半是依據當地氣候、環境，由在地師傅調製而成。」詹明達解釋，材料準備是學藝的第一門功課，也是各地師傅自己觀察、彈性調整配方的真功夫。「最重要的是，捏麵人材料都是天然食材，製作過程中不會對身體造成傷害。」而在捏麵人主題選擇上，他常觀察時下流行的圖像，即時反應在創作上，詹明達笑說，捏麵人可說是最符合在地樣貌，又能快速跟上時代潮流的傳統技藝。



詹明達用一片片麵皮，熟練地包覆出花苞自然的樣態。圖／林冠良

捕捉神韻 挑戰自我創作

從平面轉換到立體的創作，詹明達坦言觀察是最重要的，先瞭解掌握輪廓的比例，加上琢磨與練習，就能將相同概念套用到同類型的技藝上。融會貫通繪畫基本原理的他，對捏麵人物臉龐與神韻的捕捉相當令人驚嘆，在物件細節的呈現上也十分考究，一系列台灣土地公婆、民間故事人物、甚至半身高的皇帝坐像，都是他一再挑戰自己的精采作品。

不以描繪人物為限的詹明達，開始規劃復刻民俗街景記憶的創作挑戰，他近期正在進行的創作，是展現台灣廟埕舞獅慶典的畫面，從廟宇、舞獅人，到爬梯掛鞭炮、看熱鬧的人，各個都唯妙唯肖，充滿故事性與藝術能量。



人物輪廓與神韻，是詹明達格外重視且反覆雕琢之處。圖／林冠良

手感溫度 全然用心傳授

詹明達自2018年考取桃園市街頭藝人執照後，就穿梭於街頭巷弄間，藉著傳統技藝的魅力，勾起孩童快樂的笑顏，他也活用繪畫基礎自學吹糖與畫糖技藝，擴大推廣範疇；2020年起他進駐土地公文化館，成立工作室進行傳統技藝教學，試著將人們的注意力拉出手機螢幕，回到動手體驗的感動。

學員年齡層廣，從3歲到90歲都有，詹明達逐一悉心指導、帶領大家體驗，曾有位高齡90多歲的學員向他表示，多虧有體驗課程，才能讓他體驗到傳統技藝的樂趣，這也加深詹明達想要將這項技藝傳承下去的熱忱。不同於過往捏麵人閉門傳授，他強調，「只要有人想學，我就願意教。」讓傳統技藝透過更多人的手傳承下去，這是他給自己最重要的任務。



麵糰材料經過詹明達的巧手，搖身一變成為豐盛桌菜。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：71