《警察職權行使法》開宗明義就寫得很清楚，警察在執行公務時，是不可以侵犯到人民權益、破壞公共秩序以及損害社會安全的。示意圖／擷自內政部警政署網站

9月19日竹北市發生太極門志工黃媽媽受到員警及檢察官侵害人權事件，引起各界熱議。近日在《逗陣看台灣》（2017年12月出版）讀到〈有合法的執法，人權才能有保障〉一文，頗多感觸，兹摘述部分內容如下。

2017年3月19日客委會主委李永得穿著夾腳拖鞋到台北轉運站內購物時，遭五、六名員警盤查，要求他出示證件，讓他得在社群網站上痛批，究竟警察可不可以在路上隨機向路人進行盤查。說起來其實有點悲哀，在台灣號稱已進入民主法治國家的現在，對於「警察是否可以對人民進行盤查」這個議題還能炒得沸沸揚揚，可見我們的人權、法治觀念還停留在「未開發中國家」之列。

該文作者張勝源曾發生餵流浪狗被盤查，他並不反對警察對人民進行臨檢，但必須在法律的規範下進行，因為《警察職權行使法》開宗明義就寫得很清楚，警察在執行公務時，是不可以侵犯到人民權益、破壞公共秩序以及損害社會安全的。員警是依法職權或是隨意盤查，其所造成的結果可是天差地別的，前者符合《警察職權行使法》的立法精神，後者則容易造成警察濫權，對人民進行濫捕、濫搜、窺探隱私或淪為挾怨報復的手段等等，種種侵害人權的惡果。

警察臨檢不可侵犯人民權益

又指出，他絕對反對警察濫權「違法盤查」。假設不幸遇到違法濫權的警員，請鼓起勇氣，務必主張權益、保護自己，當場依《警察職權行使法》第29條規定及內政部網站所公告的，向違法濫權的員警要求填具「警察行使職權民眾異議紀錄表」，以維護身為民主法治國家人民應有的人權。

查2007年9月25日自由時報〈太狼狽？師大教授無故遭盤查〉，師大教授施並錫南下寫生，搭客運回台北在承德路下車，想起遭受警察無理盤檢，滿臉無奈。經過了十年，2017年3月20日〈穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？〉，客委會主委李永得昨穿夾腳拖外出買東西，被警察盤查要求出示證件卻未說明原由，李永得隨後在臉書貼文，批評台北市何時變成警察國家。

施並錫教授、李永得主委、張勝源先生被警察盤查是偶發事件，而黃媽媽被盤查且移送法辦之情況特殊，應深入探討，無故被盤查者，向違法濫權的員警要求填具「警察行使職權民眾異議紀錄表」，保障人權之作法值得大家參考。