美國跨黨派眾議員日前提出「台灣國際團結法案」，強調聯合國第二七五八號決議承認中華人民共和國為中國在聯合國組織唯一合法代表，但未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，也沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

國台辦發言人卻表示，二七五八號決議充分體現聯合國堅持的一中原則，批評民進黨當局勾連外部勢力，挑戰聯大決議的合法性，為台獨背書。

二七五八號決議承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表，把蔣介石的代表從聯合國組織及所屬一切機構驅逐出去。簡單說，這項決議雖然否決蔣介石政府在聯合國的合法地位，但沒有處理台灣問題。中國卻扭曲決議內容，藉機打壓台灣。

2016年民進黨執政，中國向世界衛生組織施壓，不但遲發邀請函，還在信函加註二七五八號決議及「一中原則」，企圖矮化台灣。同一年，國際民航組織以必須遵守二七五八號決議為由，拒絕台灣媒體採訪。去年武漢肺炎疫情爆發，WHO拒絕台灣參加會議遭到各方質疑，也是引用二七五八號決議做為擋箭牌。

潘基文引用2758號決議 美日表異議

中國長期對國際社會宣稱，「台灣是中國的一部分」。每當有國家為台灣發聲，中國就引用二七五八號決議加以反駁。2007年，當時的總統陳水扁以台灣名義申請加入聯合國，當時的聯合國秘書長潘基文引用二七五八號決議，稱「聯合國認定台灣是中國的一部分」，退回申請。潘基文的說法，美國、日本都表達異議。理由很簡單，二七五八號決議否定蔣介石政府在聯合國的代表性，但沒有提到「台灣是中國的一部分」。

最近，世界醫師會理事會決議，支持台灣參與世界衛生大會及WHO相關機制，中國醫師會表示反對，宣稱「台灣是中國一部分」、「台灣人的健康，中國會照顧」。但各國代表力挺台灣，以壓倒性票數支持台灣。台灣防疫表現，受到各國肯定。中國咄咄逼人，引起國際反彈。

德國納粹黨宣傳部長戈培爾（Goebbels）說：「謊言重複一千遍，也不會成為真理，但謊言如果重複一千遍而又不許別人拆穿，許多人就會把它當成真理。」以往，國際間對中國市場懷抱幻想，迷信交往能夠改變中國，因此對中國百般姑息。但情況已經改變，中國對新疆維吾爾人的迫害、對香港法治人權的摧殘、對台灣的武力脅迫，大家看在眼裡。武漢肺炎疫情更讓世人警覺專制政權的隱匿性風險，不再讓中國予取予求。類似「台灣是中國一部分」的謊言，逐漸被拆穿。美國議員提出「台灣國際團結法案」，就是具體的例子。

（本文轉載自綠色和平廣播電台）