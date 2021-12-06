美國國防部長勞埃德·奧斯汀（Lloyd Austin）12月4日表示，中國最近在台灣附近的大規模軍事行動類似於「預演」（Rehearsals）。

近幾個月來，台海緊張局勢似乎不斷升級、台灣國防部上個月在2021年《國防報告書》中便詳列了中國在過去一年內派遣高達554架次軍機侵擾台灣西南方防空識別區的做法。報告還提到中共試圖以「灰色地帶」戰略，通過非軍事手段「不戰奪台」。

據美聯社報導，奧斯汀在加州舉行的一次國防論壇上被問及中國圍繞台灣的行動是否是在為潛在的未來軍事行動進行訓練，他回答說：「這看起來很像他們在探索自己的真正能力，當然，這看起來很像預演。」

他還補充說，美國不希望與中國發生衝突，因此兩國軍方加強溝通、保持透明很重要。

據路透社報導，美國國務卿布林肯星期五曾表示中國採取的任何入侵台灣的舉動都將造成「可怕後果」。他還說，他希望中國領導人深思，不要在台灣海峽「引發危機」。

根據美國國防部發布的新聞稿，奧斯汀還在論壇上說，「我們仍然堅定地堅持一個中國的政策」，但他又說，美國也堅持其「根據《台灣關係法》做出的承諾，即支持台灣自衛的能力，同時保持我們抵抗任何危及台灣人民安全的武力手段的能力」。

奧斯汀還表示，印太地區是一個充滿巨大機遇和真正挑戰的地區，這些挑戰當中的一個便是日益自信和專制的中國的出現。

他還說：「拜登總統已經表示，我們正在與中華人民共和國進行激烈的競爭。正如他明確表示的那樣，北京是唯一『有能力結合其經濟、外交、軍事和技術力量，對穩定和開放的國際體係發起持續挑戰』的競爭對手。」

「因此，我們必須清楚中國的挑戰，以及我們需要做些什麼來應對。」奧斯汀說。

他還提到，「綜合威懾」將是明年年初公佈的新國防戰略的基石概念。」綜合威懾」戰略的兩個關鍵要素便是夥伴關係和創新。

奧斯汀還解釋說，「綜合威懾」要求我們結合尖端技術、作戰概念和最先進的能力，無縫地阻止任何形式、領域或戰區的侵略。「這就意味著創新是美國安全的核心。」

「我們不是在尋求一個亞洲版的北約，也不是試圖建立一個反華聯盟。我們並不是要求各國在美中之間做出選擇。」他說：「相反，我們正在努力推進一個自由、穩定和開放的國際體系。」