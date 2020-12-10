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每日國際焦點

美國制裁14K三合會首領、中共人民政協委員「崩牙駒」尹國駒以及旗下3個單位：世界洪門歷史文化協會、東美投資集團有限公司、帛琉洪門文化協會。這些單位參與中國一帶一路並用於非法國際犯罪，也與襲擊香港抗爭者有關。

美國制裁伊朗革命衛隊國外行動部隊聖城旅，包括與支援北葉門胡塞叛軍相關的聖城旅官員Hasan Irlu，讓聖城旅使用其海外分支招募的伊朗穆斯塔法國際大學，資助聖城旅中東與美國行動的Yousef Ali Muraj。川普積極支持沙烏地阿拉伯，因此對葉門胡塞叛軍加緊施壓。

英國警告有過敏的人避免施打輝瑞BioNTech的COVID-19疫苗。第一天施打就有2人發生嚴重反應。英國購買4000萬劑疫苗，8日開始大規模注射。

俄羅斯警告施打史普尼克五號疫苗者，施打兩週前，施打七週後需戒酒，否則可能有不良作用。

美國

制裁14K三合會首領、中共人民政協委員「崩牙駒」尹國駒以及旗下3個單位：世界洪門歷史文化協會、東美投資集團有限公司、帛琉洪門文化協會。這些單位參與中國一帶一路並用於非法國際犯罪，也與襲擊香港抗爭者有關。

英國

警告有過敏的人避免施打輝瑞BioNTech的COVID-19疫苗。第一天施打就有2人發生嚴重反應。英國購買4000萬劑疫苗，8日開始大規模注射。

俄羅斯

警告施打史普尼克五號疫苗者，施打兩週前，施打七週後需戒酒，否則可能有不良作用。

冷戰時期在核戰狀態下用以空中指揮的伊留申80型專機，在維修時遭洗劫，盜走電子儀器。

表示丹麥起訴的俄國間諜是「搞錯了」，希望能無罪釋放。丹麥認為俄國間諜提供丹麥能源科技給俄國情報單位。

法國

總理堅決推動維護法國價值法案，將禁止伊斯蘭社群的強迫婚姻與處女測試。

聯合國要求法國撤回保護警察隱私法案。先前法國執政黨已經退縮表示要重寫法案。

空中救援直升機演訓中在阿爾卑斯山脈墜機5死。

美國

制裁伊朗革命衛隊國外行動部隊聖城旅，包括與支援北葉門胡塞叛軍相關的聖城旅官員Hasan Irlu，讓聖城旅使用其海外分支招募的伊朗穆斯塔法國際大學，資助聖城旅中東與美國行動的Yousef Ali Muraj。川普積極支持沙烏地阿拉伯，因此對葉門胡塞叛軍加緊施壓。

衣索比亞

總理阿比剪綵通往肯亞高速公路，表達戰爭已結束，國家目標轉移到經濟，但聯合國指出仍有戰亂。

土耳其

總統艾爾段表示拜登若上台會與他討論不要因土國購買俄製S400防空飛彈制裁土國。各國均把拜登當成好欺騙的濫好人。

衛生部長表示不會購買俄國疫苗。

以色列

計畫於2024年發射「創世紀2號」無人太空船至月球，將耗資1億美元。先前於2019年發射「創世紀」失敗。

伊拉克

兩處油井遭恐攻起火。

福和會官方網頁：www.fratwn.org