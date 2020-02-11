香港衛生防護中心今（11）日下午又公布新增7例確診個案，累計增至49人，其中2例和共用一條排糞管的青衣長康邨的「康美樓」有關。圖／擷自香港行政長官網站

武漢肺炎疫情蔓延，香港衞生防護中心今（11）日凌晨才宣布新增6起武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）確診個案，下午又公布新增7例確診個案，累計增至49人，其中2例和共用一條排糞管的青衣長康邨的「康美樓」有關，是此大樓確診女住戶的兒子和媳婦，是香港目前最大型的家庭感染。

香港衞生防護中心今天凌晨召開記者會，指「康美樓」可能成為香港首棟「病毒大廈」，第42起確診個案為住在「康美樓」A307室的62歲女子，與她同住的兒子和媳婦因出現症狀，被送往醫院檢疫；12起確診個案則是住在「康美樓」A1307室的75歲男患者，兩人是樓上樓下，相隔約10個樓層，調查發現，兩人房間共用一條排糞管、化糞池。

當局發現，上述兩個案同屬07單位（A307室和A1307室），住在較低樓層、康美樓A座307室女患者的單位糞渠的排氣管接駁位無封密，不排除病毒經這途徑傳播，決定撤離康美樓2至35樓所有07單位住戶；凌晨4時前，有巴士將居民載走。

防護中心傳染病處主任張竹君下午宣布，又新增7個案，累計共49例，其中一人為小西灣禧恩堂59歲傳道士，他負責傳道工作，2月10日急診，今天確診。

第42起確診個案62歲女病患的兒子和媳婦，本月初出現症狀，但經檢測後都確診，媳婦居於田灣的父親也確診，他並未有到過青衣，懷疑是由女兒傳染。

和香港大學李嘉誠醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，控制疫症需控制源頭，病毒或已帶入社區，現時源頭已減到最低，不必過於悲觀，香港確診個案低於日本，吃火鍋、打麻將、教會聚會等應避免。