長期從事勞運、時代力量桃園市第三選區（中壢區）立委候選人林佳瑋表示，她為了抗議勞基法修惡，絕食超過200小時，又臥軌抗議，還是無法停下這班過勞列車，她認為，勞工要能夠掌握政治進程，才不會讓基本的權益在立法院被犧牲掉，於是決定站出來，參與中壢區的立委選舉，「我不是政二代、也沒有派系包袱，」要讓勞工聲音前進立法院。

爸媽心臟嚇大了 冷靜接受參選決定

林佳瑋接受《民報》專訪時表示，大家對她的印象可能是為關廠工人、有勞基法臥軌，「我常常笑著說，我爸媽被我嚇過很多次，心臟變大顆了」，當她跟爸媽說要參選立委時，他們其實都表現很冷靜，過幾天，她接到爸爸的訊息說，需要家人幫忙的地方盡量說，就知道他們接受了。

「之後我當然沒有在客氣，上個月辦公室開幕的開場表演，就是我家人包辦，現在他們每天都在我的總部幫我拉票」。

桃園市空服員職業工會秘書長、桃園市產業總工會秘書長的林佳瑋，也擔任消防員工作權益促進會顧問，協助2016年華航空服員罷工、國道收費員大量解雇案、全國關廠工人連線案，以及華映、宏達電、復興航空大量解雇案，並籌組長榮航空工會、桃園捷運工會、美光晶圓科技工會。

工會基層力挺 寄望進軍國會為勞工發聲

林佳瑋指出，投入選舉的目的，就是想把基層勞工的心聲帶入國會，她在工會的朋友都很肯定她願意投入，過去一些學生時期的朋友，也呼朋引伴幫她拉票、捐款，「我的捐款者都是輪班工作者，不論是在工廠輪班、還是新手爸媽在家輪班，大家的生活都被工作跟家庭填滿，但他們還是想盡辦法的擠出一點錢捐給我。」

她說，許多工會幹部慷慨協助她，利用下班時間當她的志工，「也許我的募款金額不多，畢竟我的許多支持者都是非常基層的勞工，每當看到他們掏出三千、五千，我知道那可能已是他們的大部分薪水，阮囊羞澀」，而更多人是以當志工的方式來支持她，甚至說：「過去你幫忙我很多，我做這點小事，不算什麼，希望你進國會後，能替更多的勞工服務，這才是最重要的」，這些都讓她覺得自己的參選，盛載著大家對於未來美好的期待與盼望。



站路口、追垃圾車，林佳瑋（右二）坦言，對手的派系與經濟資源比她豐富，她能做的就是再多跑。圖／林佳瑋辦公室提供

掌握政治進程 勞工權益不能被犧牲

投入桃園市第三選區（中壢區）立委選舉，林佳瑋談及參選心路歷程，她說，2015年中國國民黨執政砍掉7天假，已讓勞工受害甚深，沒想到2017年中，民進黨居然要再度修惡勞基法，提高加班工時上限、縮短輪班工時、破除7休1等等；今年初，擔任時代力量黨主席、一起打關廠工人案的律師邱顯智問她，願不願意為勞工戰這一回，她強調，勞工要能夠掌握政治進程，才不會讓基本的權益在立法院被犧牲掉，於是選擇站出來，參與中壢區的立委選舉。

林佳瑋認為，中壢的勞動階級很多，以她過去在勞工領域服務的經驗，讓她在地方接觸選民的時候，可以很快、同理他們職場上的委屈，並提出建議方案，做選民服務也同時拉票，呼籲選民，讓願意保障勞動權益的立委進到立法院，讓利潤合理分配，社會公平正義得以落實。

她特別鎖定20到45歲的青年人口，6月宣布參選後就開始站路口，7月開始追垃圾車，當時很多人去問她，到底還有誰要選？聽到2位議員剛選完就繼續投入立委選舉，搖頭的人比她預期還多，「我能做的就是再多跑，因為對手的派系與經濟資源比我豐富」，相較之下，大家對她較不熟悉，所以打從一開始就知道自己是在跟時間賽跑，「我有信心，認識我的人會知道，我是中壢最有利的監督者、最好的人選」。

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