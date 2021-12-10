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每日國際焦點

南非Omicron重症率較前幾波疫情低，因Omicron住院病人只有不到1/3重症，一周內染疫激增225%但染疫病人僅占6%加護病房

俄羅斯將主辦6日南高加索和平會談。該會談由土耳其、亞薩拜然提議

印度政府同意考慮保證保價收購米麥以外農產等要求，農民結束長達1年的抗爭

以色列主辦10國模擬大規模駭客攻擊全球金融系統演習

日本

岸田首相將推動重新檢視核武禁擴條約，推動消除世界上的核子武器

豐田表示因供應鏈受阻、越南供廠缺工，兩日本工廠被迫暫時停工，將減產3500輛

南韓

家長團體抗議學童強制施打疫苗

中國

國際信評機構惠譽調降恒大集團與佳兆業集團債務評等，自C下調至「限制性違約(RD)」，可能進一步引發192億美元恒大美元債的交叉違約

商湯科技香港上市前傳美國將以與解放軍有關為由將其列入禁止投資黑名單

WNBA球隊亞特蘭大美夢隊發表聲明聲援彭帥

印度

政府同意考慮保證保價收購米麥以外農產等要求，農民結束長達1年的抗爭

澳洲

公平會通過雪梨航空聯盟以236億澳幣買下雪梨機場控股

紐西蘭

計畫立法禁菸，2027年後14歲以下將不許購買香菸

菲律賓

最高法院宣判反恐法2個部分違憲

新加坡

英國同意與星簽署數位貿易協定

越南

股市2021年大漲33%，但外資賣出27億美元，韓資淨賣出1.66億美元，主因轉買美股與比特幣

歐盟

宣布將擬法案賦予外送平台外送員勞工權益

英國

禽流感爆發36處，撲殺50萬家禽，農業環境部長稱是史上最嚴重禽流感爆發

法國

總統馬克宏表示不加入外交抵制北京冬奧，稱因此種抵制不痛不癢

德國

10月出口成長4.1%，1年來最強

俄羅斯

將主辦6日南高加索和平會談。該會談由土耳其、亞薩拜然提議

瑞士

瑞士手錶表示11月業績良好。5~7月勞力士銷售暢旺使得10月需要補貨，勞力士短缺使其他品牌銷售上升，卡地亞、奧米嘉、百年靈、泰格豪雅、帝舵都銷售良好

義大利

以濫用市場壟斷地位罰款亞馬遜11.3億歐元

烏克蘭

俄國稱烏克蘭調動重砲前往邊界，破壞和談

波蘭

英國派遣140軍方工程師到波蘭支援與白俄之間邊界防務

美國

氣象局預測2021~2022年將有95%機率發生反聖嬰現象

加拿大

總理杜魯道稱2021年將達成移民目標40.1萬，2022年目標提升至41.1萬，希望移民能改善缺工問題，但也可能造成房價更加暴漲

墨西哥

11月年通膨增至7.37%，20年來最高

巴西

俄羅斯恢復進口巴西牛肉與豬肉

以色列

主辦10國模擬大規模駭客攻擊全球金融系統演習

沙烏地阿拉伯

沙國王儲Mohammed bin Salman訪問時與巴林簽署4協議

阿拉伯聯合大公國

在美國壓力下關閉中國設施

卡達

沙國王儲Mohammed bin Salman來訪討論區域安全

土耳其

渣打銀行簽約融資12.4億歐元予土國財政部興建班德爾馬到奧斯曼內利200公里高速鐵路

埃及

以色列外長拉皮德來訪強化兩國關係

伊朗

煉油廠發生挖土機挖斷管線爆炸意外，無傷亡

伊拉克

土耳其軍方越界行動遭庫德民兵攻擊3死，庫德民兵6死

國安顧問Qasim al-Aaraji表示美國為首的聯軍已經結束伊拉克戰鬥任務，將退居訓練與顧問角色

黎巴嫩

央行調低官方匯率，自1美元兌3900黎巴嫩鎊調低至1美元兌8000鎊，黑市匯率則為1美元兌2.5萬鎊

敘利亞

油國組織同意敘利亞首都大馬士革將主辦2024阿拉伯能源會議

衣索比亞

美國非洲之角特使將訪阿聯、土耳其、埃及討論衣索比亞衝突問題

蘇丹

達佛衝突再起，Kreinik區88死84傷，Jebel Moon區25死4傷，Sarba區5死6傷，數千人逃難

南非

Omicron重症率較前幾波疫情低，因Omicron住院病人只有不到1/3重症

一周內染疫激增225%但染疫病人僅占6%加護病房

國營電力公司Eskom要求2022年4月起漲價20.5%

突尼西亞

復興黨黨部大火1死12傷

民主剛果

國際貨幣基金稱民主剛果為非洲經濟亮點，主因原物料上漲，2021年經濟預估成長5.4%，2022年6.4%

布吉納法索

不明武裝暴徒突襲政府支持的民兵殺害14人

尼日

國際貨幣基金通過3年貸款2.76億美元，5500萬美元將立刻撥款供基礎建設與社會支出。40%尼日人生活於貧窮線下

喀麥隆

極北區農牧民水源衝突相互報復導致22死30傷

獅子山

執政黨10日進行2周期中戶口統計調查，反對黨抨擊為政治操作以往對執政黨有利方向調整選區，世界銀行退出資助

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