動腦及台灣廣告主協會，聯合主辦「2020行銷傳播傑出貢獻獎」，頒獎典禮於1月11日在台北福華大飯店圓滿落幕。在邁入第16年之際，TAA今年正逢跨越20周年，為此理事長王義郎邀集超過20個單位一同推動「潔車自愛、擦亮台灣」社會公益活動，副總統賴清德更出席現場參與揭牌，給予各產業鼓勵。

台灣廣告主協會（Taiwan Advertisers' Association，簡稱 TAA）20周年慶活動，首先由愛盲樂團獻曲開場，接著回顧TAA過去的成果，並揭牌宣示「潔車自愛、擦亮台灣」正式啟動。該活動已早先在1月5日於彰化搶先開跑，為TAA推動社會公益的重要一步，即將推廣至台灣各地，呼籲國人珍惜清新、安逸、乾淨環境及養成良好的衛生生活習慣；除了戴口罩、勤洗手，並落實愛車清潔，讓愛乾淨從自身做起，擦亮「台灣」這個品牌。



活動開場由愛盲樂團帶來多首經典歌曲表演。王義郎期望廣告主一同給予他們更多演出機會。圖／動腦雜誌提供



副總統賴清德（中）。自左：TAA常務理事郭水義、動腦發行人吳進生、TAA理事長王義郎、上洋產業董事長吳明富。圖／動腦雜誌提供

TAA理事長王義郎致詞表示，疫情中可以看到，台灣這蕞爾之地在國人的努力與政府的領導下，成功阻擋疫情蔓延，這是許多科技大國都做不到的事，在國際展露頭角，台灣廣告主協會期望進一步推廣「潔車自愛、擦亮台灣」，讓大家除了防疫、也更愛乾淨。



王義郎特別期許藍綠能攜手合作，各退一步海闊天空、擦亮台灣。圖／動腦雜誌提供

副總統賴清德肯定，TAA除了捍衛新聞獨立自由、爭取廣告主權益，現在還推動公益活動。疫情總是會過去，世界必定會來台灣取經，觀光會隨之起飛，如果街道乾淨、車子也乾淨，必定讓人留下深刻印象。賴清德也恭喜貢獻獎得獎公司，除了能打動消費者，一定也是善盡社會企業責任的公司，還讓在地公司國際化、國際公司在地化，最佩服的也最難的，就是擁有傑出的創意，而這個社會四處都需要好創意。



副總統賴清德致詞。圖／動腦雜誌提供

TAA創會理事長／義美食品總經理高志明首先感謝前TAA秘書長王彩雲18年來的貢獻，並回顧20年前TAA甫成立期間，受媒體圍堵、杯葛，一路堅定向前。至今的環境和現在截然不同，許多本土廣告公司都已經消失或被併購，期許業界思考未來以及如何改變，雖然已不再經手TAA事務，但當場慨捐新台幣100萬元於本次TAA公益活動。



高志明見證20年前的媒體、廣告環境與TAA的創立過程。圖／動腦雜誌提供



台灣廣告主協會秘書長/動腦發行人吳進生致謝詞：「人人動腦，台灣會更好；TAA ·Taiwan Double A、產業Double A、各會員Double A！」圖／動腦雜誌提供



「潔車自愛、擦亮台灣」揭牌！自左：TAA常務理事／中華電信總經理郭水義、吳進生、王義郎、賴清德、高志明、TAA專案副秘書長林芳瑜、潔車自愛籌備主委劉念慈。圖／動腦雜誌提供

本屆貢獻獎有超過300件報名件數，競逐共57項獎項，在疫情席捲全球的年度中，本次也出現不少關懷社會的作品脫穎而出。吳進生在典禮開場時祝福，TAA不只要Taiwan Double A，也要產業Double A、家庭Double A，期許讓台灣的福氣變成世界人人的福氣。



頒獎典禮開場由王義郎（右二）、吳進生（右一）、廣告主評審團主任委員/耐斯企業營運長邱玟諦（左二）、公協會評審團主任委員/4A理事長林詠絮（左一）高舉酒杯，為典禮揭開序幕。圖／動腦雜誌提供

廣告主類獎項中，全球人壽榮獲「年度傑出台灣品牌獎」金獎，副總蕭乃心表示，疫情讓大家聚在一起非常不易，期望透過《全球挺全球 Mother Earth》影片為社會帶來溫暖。



全球人壽副總蕭乃心。圖／動腦雜誌提供



林詠絮頒發「年度傑出品牌經理人」金獎予葡萄王董事長暨總經理曾盛麟。他表示，葡萄王今年邁入第52年，感謝所有團隊和合作夥伴持續推動品牌向前邁進。圖／動腦雜誌提供



作品類獎項最高榮譽「年度傑出Campaign獎」金獎，由聯樂數位行銷以《百齡×鬍鬚張 百齡好刮張》殺出重圍、斬獲最大獎。左起為資深文案林佳萱、台灣數位媒體應用暨行銷經營協會榮譽理事長張志弘。圖／動腦雜誌提供



「年度傑出媒體創意獎」金、銀獎，由電通國華以「真飢餓行銷」及「Running Adwear 跑步廣告衣」獲得雙大獎，並感謝客戶願意放手讓創意團隊進行大膽嘗試。圖／動腦雜誌提供

今年在個人團隊類獎項中，不只行銷傳播集團，獨立代理商也表現亮眼，大禧堂做創意執行長張裴君便斬獲「年度傑出創意代理商經營者」銅獎，她感謝所有夥伴及客戶，尤其是星宇航空在一開始的支持、以及全球人壽給予的挑戰。

布爾喬亞公關顧問執行長鄧耀中則連續第二年得到「年度傑出公關經營者」該獎項（今：金；去：銅），期望新的一年將繼續突破，與業界同行。而競爭激烈的「年度傑出數位行銷公司經營者」金獎，由域動行銷總經理顏玉芬脫穎而出。夢之怪物則在本類別獎項中斬獲２金１銀，贏得最多獎項，獨立代理商貓取廣告也贏得了「年度傑出社群經營團隊獎」金獎。



顏玉芬表示，雖然這是個人獎項，但本殊榮仍歸功於公司團隊持續精益求精，才讓客戶看見背後經營者。圖／動腦雜誌提供

最後，在代理商獎項，由台灣奧美奪得「年度傑出創意代理商」金獎、貝立德拿下「年度傑出媒體服務公司」金獎、戰國策傳播集團斬獲「年度傑出公關公司」金獎。戰國策傳播集團董事長吳春城說：「公司成立16年，雖然是很老的公司，但一直保持年輕的心。」



獨立代理商春樹科技屢獲佳績、殺出重圍，獲得「年度傑出數位行銷公司」金獎；另也贏得「年度傑出獨立代理商」銀獎。圖／動腦雜誌提供

廣告主獎項

【年度傑出廣告主－策略達陣獎】

金－和德昌股份有限公司／麥當勞 吃滿福保好運

銀－富利餐飲股份有限公司（必勝客Pizza Hut）

銅－泰山企業股份有限公司／Cheers氣泡水

【年度傑出廣告主－社會責任獎 環境永續類】

金－渣打國際商業銀行／友善生活

銀－全球人壽保險股份有限公司／我的一畝田／我的一畝茶 公益專案

銅－Nespresso 台灣雀巢股份有限公司／奈斯派索分公司

銅－和德昌股份有限公司／麥當勞 KISS一下冷飲直接喝

【年度傑出廣告主－社會責任獎 社會參與類】

金－財團法人中國信託商業銀行文教基金會／夢想＋圓夢工程《你是偶的花朵》

銀－渣打國際商業銀行／Futuremarkers公益計畫

銅－全球人壽保險股份有限公司／因為愛 責任在

【年度傑出廣告主－社會責任獎 夥伴關係獎】

金－和德昌股份有限公司（台灣麥當勞）

銅－裕隆日產汽車股份有限公司

【年度傑出廣告主－社會企業獎】

金－葡萄王生技股份有限公司

【年度傑出品牌（大型）】

銀－和德昌股份有限公司／麥當勞 KISS一下冷飲直接喝

銅－泰山企業股份有限公司／茶攤一條街

【年度傑出電商品牌】

金－新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司／蝦皮購物

銀－網路家庭國際資訊股份有限公司

【年度傑出廣告主－自媒體獎】

金－渣打國際商業銀行／渣打銀行臉書粉絲團

銀－第一銀行／LINE官方帳號個人化服務

【年度傑出台灣品牌】

金－全球人壽保險股份有限公司／全球挺全球 Mother Earth

銀－微熱山丘（寶田股份有限公司）

銅－泰山企業股份有限公司／茶攤一條街

【年度傑出品牌經營人】

金－葡萄王生技股份有限公司／董事長暨總經理 曾盛麟 [/nop]

銀－PChome Online 網路家庭／執行長暨總經理 蔡凱文 代理商獎項

【年度傑出創意代理商】

金－台灣奧美 [nop]

銀－電通國華股份有限公司

銅－台灣電通

【年度傑出媒體服務公司】

金－貝立德股份有限公司

銀－凱絡媒體服務股份有限公司

銅－PHD 奇宏策略媒體

【年度傑出公關公司】

金－戰國策傳播集團 Jet-Go

銀－布爾喬亞公關顧問股份有限公司

【年度傑出數位行銷公司】

金－春樹科技股份有限公司

銀－安索帕台灣

銅－貝立德股份有限公司

【年度傑出廣播代理商】

銅－環球七福廣告有限公司

【年度傑出OOH服務公司】

銅－合和集團

【年度傑出製作公司】

金－大演製作股份有限公司

銀－毅達創意實業有限公司

銅－Verizon Media／Yahoo TV

【年度傑出新創商業模式代理商】

金－電通國華股份有限公司

銀－凱絡媒體服務股份有限公司

銅－布爾喬亞公關顧問股份有限公司

【年度傑出數據服務公司】

金－艾普特媒體有限公司

銀－域動行銷股份有限公司

銅－安索帕台灣

銅－富盈數據股份有限公司

【年度傑出新創公司】

金－商線科技股份有限公司

銅－iSPOT Media 艾斯博媒體有限公司

【年度傑出獨立代理商】

金－夢之怪物有限公司

銀－春樹科技股份有限公司

銅－格帝集團

【年度傑出品牌整合設計公司】

銀－名象品牌形象策略股份有限公司 個人／團隊獎項

【年度傑出創意代理商經營者】

銅－大禧堂做創意股份有限公司 執行長 張裴君

【年度傑出公關公司經營者】

金－布爾喬亞公關顧問股份有限公司 執行長 鄧耀中

【年度傑出數位行銷公司經營者】

金－域動行銷股份有限公司 總經理 顏玉芬

銀－春樹科技股份有限公司 營運長暨共同創辦人 林益成

銅－邁圈廣告股份有限公司 執行長 陳仲豪

【年度傑出廣播代理商經營者】

銅－環球七福廣告有限公司 總經理 洪慶文

【年度傑出媒體經營者】

銅－HitFm 聯播網 董事長 廖婉池

【年度傑出廣告導演】

金－方言影像 導演 鄭乃方

【年度傑出創意領導者】

金－夢之怪物有限公司 創辦人暨創意總監 李宗柱

銀－春樹科技股份有限公司 社群創意副總監 黃瀚毅

銅－大禧堂做創意股份有限公司 執行創意總監 莊禧善

【年度傑出創意團隊】

金－夢之怪物有限公司

銀－春樹科技股份有限公司／Visa團隊

【年度傑出社群經營團隊】

金－貓取廣告股份有限公司／左岸咖啡館社群經營團隊

銀－夢之怪物有限公司

銅－聯廣傳播集團_聯樂數位行銷／安麗愛生活＂人格分裂的安編＂ 作品獎項

【年度傑出Campaign獎】

金－聯廣傳播集團_聯樂數位行銷／百靈Ｘ鬍鬚張＂百靈好刮張＂

銀－大禧堂做創意股份有限公司／星宇航空 機上安全影片 星探者系列

銅－安索帕台灣／家 如常 銅－春樹科技股份有限公司／一年一Do，平安普渡

【年度傑出活動行銷獎】

金－戰國策傳播集團_順律國際顧問股份有限公司／睡在IKEA不是夢！IKEA快閃旅店開啟你的好夢

金－聯廣傳播集團_聯樂數位行銷／百靈Ｘ鬍鬚張＂百靈好刮張＂

銅－十二點原生概念有限公司／2020 Benz Auto Show

【年度傑出媒體創意獎】

金－電通國華股份有限公司／真飢餓行銷

銀－電通國華股份有限公司／Running Adwear 跑步廣告衣

銅－OMD Taiwan 浩騰媒體／野蠻遊戲：全面晉級

【年度傑出創新應用獎】

金－Verizon Media／XR Live Show

銀－春樹科技股份有限公司／Monster Media

銅－台灣電通／植萃追溯之旅

【年度傑出設計－創新使用體驗獎】

金－台灣電通／植萃追溯之旅

銀－春樹科技股份有限公司／發票怪獸

銅－香港商雅虎資訊（股）台灣分公司／Yahoo奇摩App－每日新聞生活情報入口

【年度傑出導購獎】

金－艾普特媒體有限公司／現在就可以海尼根 0.0

銀－貝殼放大股份有限公司／Kobo 人生衝刺班

銀－春樹科技股份有限公司／西堤18週年《想約就約，趁現在》

【年度傑出原生廣告獎】

銀－立方體數位管理顧問股份有限公司／#其實你有在運動

銅－亞瑞特數位社群行銷有限公司／綠油精 懂你的累2.0 粉絲大回饋綠油精!?

【年度傑出廣告實效獎】

金－聯廣傳播集團_聯樂數位行銷／新安東京_路恐症

銀－名象數位整合營銷有限公司／日本獅王NONIO口氣感應罩

銅－凱絡媒體服務股份有限公司／NISSAN ALTIMA日系神馬Campaign

銅－電通行銷傳播集團台灣 Volvo Team／VOLVO XC40讓世界搭上我的節奏

【年度傑出公益行銷獎】

金－格帝集團／我看見疼痛 你重現笑容

銀－聯廣傳播集團_聯樂數位行銷／聯合勸募_最壞的好人

銅－春樹科技股份有限公司／全家暑假愛心外送員

銅－凱絡媒體服務股份有限公司／富邦人壽翻轉「心」視界

【年度傑出B2B行銷獎】

金－Verizon Media／2019 Verizon Media Summit

銅－IBM Taiwan 台灣國際商業機器股份有限公司／IBM 資料塑形中心

銅－IBM Taiwan 台灣國際商業機器股份有限公司／資安工程師的崩潰藝術

【年度傑出品牌內容行銷獎】

金－安索帕台灣／家 如常

銀－春樹科技股份有限公司／一年一Do，平安普渡

銅－學而數位／BOSCH洗碗機「不是你需要，是家人需要」

【年度傑出策展行銷獎】

金－香港商金獅子廣告股份有限公司台灣分公司／樂事風味光影展

銀－Verizon Media／2019 Verizon Media Summit

銅－十二點原生概念有限公司／2020 Benz Auto Show

【年度傑出公關策略獎】

金－凱絡媒體服務股份有限公司／富邦人壽翻轉「心」視界

銀－博思公關公司／520美麗約定「iROO心中的醫護節」

銅－戰國策傳播集團／餐酒浪潮吹韓風！bb.q. CHICKEN旗艦店開幕夯

【年度傑出新聞報導獎】

金－遠見雜誌／疫外重開機

銀－今周文化事業股份有限公司／世界來的超級台客

銀－遠見雜誌／願景三部曲

銀－遠見雜誌／台灣小鎮傳奇 員林

【年度傑出設計－包裝設計獎】

銀－名象品牌形象策略股份有限公司／伯朗精品咖啡_巴西喜拉朵／衣索比亞

銅－李奧貝納股份有限公司／麥當勞 吃滿福保好運

【年度傑出設計－視覺設計獎】

金－大禧堂做創意股份有限公司／星宇航空 機上安全影片 星探者系列

銀－學而數位／BOSCH洗碗機「不是你需要，是家人需要」

【年度傑出設計－品牌設計及管理獎】

金－台灣之星電信股份有限公司／5GＸ世代－打造全新品牌識別系統

銀－大禧堂做創意股份有限公司／星宇航空企業識別系統

銅－名象品牌形象策略股份有限公司／昂萃_品牌識別形象建置及包裝識別規劃

【年度傑出社群行銷獎】

金－李奧貝納股份有限公司／麥當勞 吃滿福保好運

銀－聯廣傳播集團_聯樂數位行銷／百靈Ｘ鬍鬚張＂百靈好刮張＂

銅－安索帕台灣／全聯挺農 銅－夢之怪物有限公司／SUNMAI_這一年，跟著疫情走了三個月的廣告

【年度傑出政策行銷獎】

金－戰國策傳播集團_民意傳播股份有限公司／全方位超前部署 新冠病毒抗疫有成

銅－新北市政府新聞局／新北女力系列影片

銅－戰國策傳播集團／2020紙箱戰紀：環遊世界

【年度傑出故事行銷獎】

金－春樹科技股份有限公司／一年一Do，平安普渡

銅－台灣電通／每一秒都在創造價值系列影片－0.001秒／第一個粉絲

銅－台灣電通／人生地震