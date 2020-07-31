2019年蔡總統親赴四十周年年會致詞的國際人權聯盟（FIDH），與數公民團體共同提出報告稱，Idemia提供大規模監控（Mass surveillance）技術，「Idemia販售系統會隱藏監視人民的特定功能：『當晶片卡上的晶片與讀卡機接觸，資訊即經網路傳輸到終端。晶片卡讀取時，將被錄製到建置在伺服器的資料夾當中。其中記錄有持卡人的個人資料、讀取日期及時間。爾後可利用關鍵字搜尋取得資料。因動輒以數十億計的資料不易有效管理，且大多數資料用途不大，我們（指經Idemia併購的Morpho）打算透過設計演算法研發一些方案。這些方案得聚焦於特定人行為，或特定行為模式。該等演算法將在必要時向情治人員發送警訊』」。

國際人權聯盟報告更指出，除為監控人民目的處理個資之外，Idemia受質疑利用選民身分識別，介入埃及、肯亞及象牙海岸總統選舉。華盛頓郵報報導，Idemia遭抨擊其易受駭客攻擊，並配合政府假借維穩，濫權扶植歐威爾式監控社會。另依美國媒體報導，該卡廠為全球最大監控公司，已蒐集處理達三十億人口的臉部識別；亦有報導指出，Idemia就是中共天網監控的建置者。

早在承包台灣身分證製證前，外國卡廠Idemia除與中國華為合作晶片及晶片系統，更已超前佈署，與中華電信合作自然人憑證晶片及晶片系統。我國身分證的全卡製證、防偽作業及晶片系統，均由其於境外一手包辦。該卡廠除與中國公安合作eID載體、製作香港身分證，為中共建置天網監控系統，甚至與中國解放軍的軍工巨頭中航，共組生物身分識別的合資事業。

頃聞身分證樣卡已送交政府，吾人深切憂慮，一旦樣卡核定，在中國天網十面埋伏之下，幾乎就是宣告全民個資「送中」？