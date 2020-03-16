「陳永興人生七十」影音口述(八)。「從催生《精神衛生法》一路挺進力推並通過該重要法案外，我在立委還通過《職能治療師法》、《社工師法》，還有《心理師法》。」陳永興說：「我在立委任內完備所有相關精神醫療該有的專業人才，在立委任內推動精神醫療至今看見成果，我確實感覺很安慰，我有盡一份力。(圖文/陳俊廷 林崑峯)

「從黨國威權的年代催生《精神衛生法》一路挺進力推並通過該重要法案外，我在立委還通過《職能治療師法》、《社工師法》，還有《心理師法》。」陳永興說：「當前台灣精神醫療已跟的上世界潮流，我自己是精神科醫生，推動精神醫療至今看見成果，讓我深感足以安慰，對精神病人的權益與保障，我盡了很大的力」！

《精神衛生法》是一部很重要的法案。而《職能治療師法》、《社工師法》，還有《心理師法》。這些都本來是在精神科裡面都是非常重要的「次專業」。職能治療師、社工師與心理師都是「精神醫療團隊」，但過去在無「法」以前，「他們」都沒有專業執照，不被承認為專業人員。

陳永興以其自己是精神科醫生，當然知道要通過這些法案，但在擔任立委時，發現如「職能治療師草案」已在立法院躺了十年未審。簡而言之，沒有立委關心，尤其精神病人的事。

當他發現職能治療師法草案十年未審，為此就找職能治療師學會來了解狀況，並在一個會期就將該案通過。接續並完成社工師與心理師。陳永興有感地說：「我在立委任內完備所有相關精神醫療該有的專業人才，所以現在專業人員增加很多。加以，後來有健保納入精神醫療，且實施評鑑淘汰不好的機構，大幅改善精神醫療的服務品質。」

此外，他拿到日本武田獎學金，所以去日本參觀所有精神醫療，並學到一個很重要並在台實現的就是推動精神病患的家屬聯合會等相關組織。

陳永興指出，精神病人最困難的問題就是病人無法爭取自己的權益，反觀其他弱勢如原民可站出來爭取「還我土地」；弱勢勞工也會發起工運，但精神病人無法自己站出來，也不敢對外指自己是精神病人，所以沒有力量為自己爭取權益，也因此，家屬很重要。惟台灣家屬也不太願意讓外界知道自己家裡有精神病人，家有精神病人感覺「很見笑」！因此怕外界知道，所以不可能去組織家屬團體。反觀日本則家屬聯合會很有力！

陳永興指他去日本發現他們有精神病患家屬聯合會。家屬合力出錢，還請導演去全世界拍照顧精神病人最好的做法，共拍了12部影片在NHK每月播放一部。如比利時有個地方小鎮，鎮內有一半居民的厝內讓精神病人住，這並非自己家人是精神病患，而是外界如無家可歸的的精神病人，只要到該小鎮，居民都熱烈歡迎，給其房住，甚至給其工作，所以那個小鎮，火車站剪票員是精神病人；一出站外，賣花者是精神病人，商店也是…。整個小鎮居民對精神病人的包容與接納是百分百。所以精神病患到該小鎮得到最大支持與鼓勵。

陳永興推崇日本人就是去拍這樣的影片在NHK播放給全日本看，讓他們知道不要排斥精神病人。精神病人「他們」也是人，也有感情，也有權力活在咱的社會，且如何復健、治療與制度上如何處理都需我們投入關注。

陳永興指該12部影片在NHK放送後，對日本發生很大的影響。家屬聯合起來也去國會遊說…。他.赴日考察返台後，就向台灣精神病患的家屬說「：咱要聯合起來！我是第一個鼓勵精神病患家屬組織家屬團體的人」，隨後，全台各縣市都有康復之友協會。那就是精神病人的家屬團體。陳永興說：「這是我去日本訪視並拿資料回來一直鼓勵家屬要做的事。現在這個團體也已是一個有力的團體。」

陳永興有感地說：我做為一個精神科醫生，除了自己看患者，治療患者外，對社會面、對制度面、立法甚至對整個醫學教育如何鼓勵照顧精神病人，我確實感覺很安慰，我有盡一份力」。

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