堅持高醫創辦人杜聰明創校宗旨的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」將在3月7日正式宣告成立!擔任籌備委員的高醫大北美校友會理事長曾陳蕙詩新春賀歲有感為文,她呼籲高醫人踴躍加入「台灣高雄醫學大學全球校友總會」。攜手為台灣醫學進步和年輕一代的教育努力!

「各位親愛的高醫人,培育南台灣醫護人員是杜聰明院長和眾多贊助人的創校理念」!曾陳蕙詩說,我和北美校友們都是早期的受惠者,離開學校那麼多年從來不曾忘記自己從那裡來、也樂意回饋支援母校!遺憾的是各方面進步的台灣,卻還容忍一個家族運用權謀霸佔董事會60多年不變!

她引述Newsweek《新聞周刊》的文章與評說,醫療和生物科技是21世紀的命脈,醫學教育需要更多資源和先進設備、更尖端優秀人才和研究環境。曾陳蕙詩強調,我們反對的是母校董事會被家族操控公器私用,相信惟有改變制度,回歸正常社會體制,高醫大才有進步的空間。

高醫校友分佈海內外,近五萬人,台灣高雄醫學大學全球校友總會 (KMUGAA)創設「自然校友會員」歡迎全球校友參加,不需繳交費用,享有資訊聯繫服務;「個人會員」則需户藉資料及繳會費,享有投票權及被選舉權。

曾陳蕙詩的文章深具國際觀,她引述Newsweek《新聞周刊》曾任美國政府要員、被視為美國技術未來主義者JAMIE METZL的報導與評。

Newsweek《新聞周刊》該文搭配影音「A Timeline Of The COVID-19 Pandemic」COVID-19大流行的時間表」報導自美國首例因冠狀病毒致死以來的第一天,回顧一下重新定義國家和世界的COVID-19大流行。(One year to the day since the first US death due to the coronavirus, here’s a look back at the whirlwind COVID-19 pandemic that has redefined the country–and the world.)

AMIE METZL說,Miraculous mRNA Vaccines are only the Beginning(神奇的mRNA疫苗只是個開始) 曾陳蕙詩以「19世紀是化學世紀、20世紀是物理世紀、21世紀是生物科技世紀!引述自Newsweek,和大家分享。」

曾陳蕙詩並有感地說:「故鄉台灣防疫得當呈現整體人民的高素質,加上傲視全球的高科技產業更令人感到驕傲,惟.遺憾的是各方面進步的台灣,卻還容忍一個家族運用權謀霸佔董事會60多年不變」!

教育部已確認高醫唯一創辦人是杜聰明,並且陳啟川「南和興產」捐地興學高醫的神話也已隨塵封66年官方購地表出爐,證實高醫校地是買的!不是啟川捐的。但「啟川家族」掌控的「高醫董事會」仍在在的把高醫公益法人納為如陳家私產。

曾陳蕙詩感謝王國照、余幸司、劉景寬三位前校長和數十位校友們契而不捨的成立「台灣高雄醫學大學全球校友總會」,主要理念就是堅持高醫創辦人杜聰明創校宗旨、提升台灣私校醫學教育…。

※曾陳蕙詩新春全文:

19世紀是化學世紀、20世紀是物理世紀、21世紀是生物科技世紀!引述自Newsweek,和大家分享。

很高興送走2020的病痛,我們展臂迎接2021人類戰勝病毒的曙光,短短幾個月內學者們可以看透病毒製造出疫苗,的確如同神蹟一般啊!身為醫護人員,我們很難過美國防疫措施不當新冠病毒肆虐,慶幸的是,進步神速的生物科技將會帶領大家渡過難關!

而故鄉台灣防疫得當呈現整體人民的高素質,加上傲視全球的高科技產業更令人感到驕傲,不解的是這麼先進的國家卻還保有一些迂腐的封建制度60年不變!

各位親愛的高醫人,培育南台灣醫護人員是杜聰明院長和眾多贊助人的創校理念,我和北美校友們都是早期的受惠者,離開學校那麼多年從來不曾忘記自己從那裡來、也樂意回饋支援母校!遺憾的是各方面進步的台灣,卻還容忍一個家族運用權謀霸佔董事會60多年不變!

醫療和生物科技是21世紀的命脈,醫學教育需要更多資源和先進設備、更尖端優秀人才和研究環境。我們反對的是母校董事會被家族操控公器私用,相信惟有改變制度,回歸正常社會體制,高醫大才有進步的空間。

感謝王國照、余幸司、劉景寬三位前校長和數十位校友們契而不捨的成立台灣高雄醫學大學全球校友總會,主要理念就是堅持杜院長創校宗旨、提升台灣私校醫學教育。

如同防疫,改革不容易更不是少數幾個人的責任,惟有廣傳資訊多數人參與才能達成目標。懇請關心高醫大、認同上述理念者踴躍加入全球校友總會,大家同心協力攜手為台灣醫學進步和年輕一代的教育努力,謝謝。

※「台灣高雄醫學大學全球校友總會」(KMUGAA)

會址設於高醫校內(高市十全一路100號)的「中華民國高醫大校友會」已遭內政部在去年12月17日強制處分「解散」;而以台灣為名!並堅持延續創辦人杜聰明精神與辦學宗旨的「台灣高雄醫學大學全球校友總會」獲內政部核予籌備,年後3月7日將舉行第一次會員大會暨理監事選舉,相關議程包括理監事選舉與會議、組織章程與、2021年度計畫等。

參加辦法

本會創設「自然校友會員」歡迎全球校友參加,不需繳交費用,享有資訊聯繫服務。參加「個人會員」則需户藉資料及繳會費,享有投票權及被選舉權。校友可以選擇參加其一或二者皆可。

自然校友會員

1.加入line好友 : https://lin.ee/Vt30AkB

2.傳送貼圖

3. 點擊註冊 : https://reurl.cc/xg9MEz

個人會員

1. 手機線上申請

https://forms.gle/hTkbtwUp4Q89m1X27

2. 填寫報名表照相回傳

https://reurl.cc/2bZO7r

創會第一階段招募個人會員至2021年2月17日

會員費用: NT$2,000元 (含入會費1,000元+年會費1,000元)

組織章程線上版(可供下載觀看) : https://reurl.cc/kV1DA3

台灣高雄醫學大學全球校友總會(祕書灣灣)

聯繫電話: 07-3220521

聯繫簡訊: 0916408381

E-mail:KMUGAA1688@gmail.com

