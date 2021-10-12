印中兩軍指揮官就從邊境重要摩擦地區撤軍的談判陷入僵局，未能化解延續17個月的對峙。

印中兩軍星期天（10月10日）在拉達克地區中國一側的莫爾多舉行了第13輪軍長級會談。

印度國防部在一份聲明中說，印方提出了「建設性的建議」，但中方「不同意」，而且「無法提供任何前瞻性的建議」。

中國解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華表示，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

這意味著印中兩國將連續在第二個冰冷的冬季在邊境拉達克地區繼續部署軍隊。

今年2月以來，印度和中國的軍隊都從班公錯、戈格拉和加爾萬河谷南北岸的一些對峙地點撤軍，但是作為多層部署的一部分，雙方仍保留了增援的部隊。

印度媒體報導說，碟木綽克和德普桑平原地區也有額外的軍事部署。

這次會談之前，印度陸軍參謀長對他所說的中國在其邊界一帶大規模部署軍隊和武器表示不滿。

納拉瓦內（MM Naravane）星期天說，「中方在其一側已經有大規模的軍事集結，並繼續部署，而且為了維持這種規模的集結，他們也有同等數量的基礎設施建設，這值得我們關切。」

他說，「這意味著，中國要在那長期駐紮。我們在密切關注所有這些發展。但如果他們要駐紮下去，我們也是一樣。」

中國解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華說，「中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢。」

拉達克前沿地區的氣溫在1月左右會降到零下30攝氏度。雙方軍隊過去此時都撤回到夏天駐守的陣地，但2020年5月開始對峙以來都繼續留在這條有爭議的邊境附近。

印度和中國在兩國被稱為「實際控制線」的事實邊界兩側陳兵數万，並裝備大砲、坦克和戰鬥機。去年，中國和印度軍人在有爭議的邊界發生衝突，軍人們使用木棒、石塊和拳頭襲擊對方，造成20名印度軍人死亡。中國說有4名中國軍人死亡。

去年對峙開始以來，中方沿拉達克東部「實際控制線」建造了幾十棟防風雨建築，讓他們的軍隊能在這裡過冬。印度媒體報導說，這裡還設置了新的直升機停機坪，拓寬了跑道，並建立了新的兵營、新的地對空導彈和雷達陣地。