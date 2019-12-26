「如果我們不是為下一代，我們的奮鬥沒有價值，所以整個我覺得目標應該在怎麼樣子保留最好的資產傳給下一代，包括環境、包括整個政治制度、包括我們的的生活方式、包括我的秩序，我們要做到最好，然後留給下一代，我們這一代才有意義。」

導演柯一正說：如果我們這一代也在追求私利、也在剝削，也在破壞環境其實我們這一代都是罪人。他肯定時代力量所有的人都是為公，而不是為私，都不是在私利上做追求。都是在對公義事件、對人民福祉而努力！他肯定時力是相當清新的政黨。並有感的說；一個這麼小，而且又沒有財力的政黨。能夠這樣子維持，在這麼個混亂的政壇裡面奮鬥好不容易。他呼籲：用公平正義改變台灣，政黨票請投⑥時代力量。

《逐字內容》：

我們是一個在政治上蓬勃發展，而且是一個比較走向正向的一種政治型態。但是台灣政治最大的缺點在大的政治團體通常會走向自己的利益，會謀取自己的利益，那小的黨派，我看起來都比較有活力比較清新。

柯一正說，時代力量其實是一個很有個性的政黨，以我相處我覺得所有的人都是為公，而不是為私。幾乎都是如果會爭吵都是為公的事情在爭吵。但是還學習不到怎麼樣去做最良性的溝通跟磨合，這個有是政治上的要素。但是太年輕了，還要再學習。他們的活力無庸置疑。以我看到的對公義事件、對人民福祉這些。幾乎都是用心在這上面做的努力，都不是在私利上做追求。

一個這麼小，而且又沒有財力的政黨。能夠這樣子維持，在這麼個混亂的政壇裡面奮鬥好不容易。它是靠它的公正去吸引別人注意它。因為人民會看到一個其實是相當清新的政黨。以這幾年看是一個非常良性的發展是如果你不畏人民服務，你就會被看的出來、就會被唾棄。但是與論會壓過人民的理智判斷，在動盪中人會追求那個短期的利益這個東西應該放棄。台灣應該往更遠、更長的時間看「如果我們不是為下一代，我們的奮鬥沒有價值，所以整個我覺得目標應該在怎麼樣子保留最好的資產傳給下一代，包括環境、包括整個政治制度、包括我們的的生活方式、包括我的秩序，我們要做到最好，然後留給下一代，我們這一代才有意義。」

如果我們這一代也在追求私利、也在剝削，也在破壞環境其實我們這 一代都是罪人。我們做不到把這個地方改好，讓我們自己更好的話，我們的生存完全沒有意義