陳永興說：「做為一個精神科醫生，在二二八平反運動，我一直覺得恢復台灣人的信心。讓台灣人真正敢做這塊土地的主人。這才是真正我推動二二八平反運動最重要與要追求的一個精神。」(圖/峯子不瘋合成)

「1987年二二八運動突破禁忌」！這對台灣社會是很重大、很重大的歷史事件。台灣社會接續如勞工運動、婦女運動、原住民運動…等等攏走上街頭，甚至連救援雛妓也展開遊行。

「我們以平反二二八的訴求，上街頭衝撞威權，將台灣人對禁忌的心結解開。」陳永興指其做為一個精神科醫生，這本來就是他擔任精神科醫生該做的代誌。他強調說：「我一直覺得恢復台灣人的信心。讓台灣人真正敢做這塊土地的主人。這才是真正我推動二二八平反運動最重要與要追求的一個精神。」

台灣人過去不敢公開講二二八，面對二二八噤聲不語，陳永興以其精神科醫師診察就如病人的心理驚破膽後，產生恐懼與害怕，但他發現伊的害怕恐懼是不必要的，是過去的陰影、潛意識裡在作祟。陳永興說：「伊(病人)40年不健康，我當然要把其治療好，所以我說二二八公義和平運動，其實是台灣社會的心靈復健、心靈重建的一個運動。」

1947二二八大屠殺後的40年時間，台灣人攏是活在黨國戒嚴統治的恐怖陰影， 1987年二二八運動解解開長久禁錮台灣人心靈的枷鎖，隨後社運的蓬勃發展，所以7月戒嚴就解除了，因為蔣經國也發現社會力已無法擋。陳永興說：如果1987年2月的平反二二八被國民黨鎮壓而被消滅，大概後面的就「無人敢」。但是大家發現，平反二二八運動竟然沒有代誌(大逮捕)，所以，大家攏出來了！

(40秒前導片)

為何「那時」有信心平反二二八?陳永興指雖然很多人攏說「這不可能！國民黨執政豈會道歉或將二二八制定為紀念日」，他舉例就像當時行政院長俞國華在立院詢答還說：「滿清入關屠殺漢人都沒有道歉，為什麼國民黨來台灣二二八大屠殺要道歉」?陳永興指這就是國民黨的心態。惟當時，他對平反二二八有信心。陳永興說：「因為我是在向台灣人訴求。並非向國民黨訴求。」

「我不需要問統治者：二二八犧牲者到底是叛徒，還是受共產黨利用，或遭日本人煽動，又或他們是台灣人格者、先覺者」。陳永興說：「二二八犧牲者是真正在追求自由、民主、人權、覺醒勇敢的台灣人」這是咱自己要定義。也就是台灣人對自己的歷史要有解釋權，咱要掌握自己歷史的詮釋權，而非將此事件的解釋權交給統治者。交給國民黨統治者解釋。

陳永興指當然國民黨會認為這些人是叛徒、是被共產黨利用、日本人煽動，或地痞流莽。但事實當然並非如此。

「咱自己做為台灣人，為何不能講對的事，為何不能替咱犧牲的前輩講公道話」。陳永興說：「全世界沒有一個統治者能將咱禁止」。所以他有信心。他強調說：「我的訴求是台灣人自己要做主人。要做主人，就要自己解釋歷史，我們說：犧牲的前輩是勇敢的台灣人《他們就是》！咱將二二八這日咱主動將其視為紀念日，要休息一天《就是國定紀念日》。為何要政府宣布？人民自己就可以宣布二二八是國定紀念日。」

「政府是要替咱服務的，是咱選出來的。哪有說：咱人民的意志要問其同意否?」陳永興說：「這就是我當時要推動平反二二八，我自己非常堅持的信念。」當然，他認為咱「要做」就要「做的到」。所以，紀念碑也是自己蓋。他舉例如全台灣第一座二二八紀念碑建在嘉義，也是咱自己募款所建，又無要讓政府建：「你不蓋，我自己蓋」！台灣人自己蓋來紀念台灣前輩的紀念碑，這就是他當時對這個平反運動的信念。

他強調說：「1987平反二二八，我深具信心！」除非，他(國民黨)開槍！那他就「去」了。但是，他那時的想法，經過40年了，國民黨還敢做這種事嗎?又反過來說：「台灣人能夠容忍他們再做這種事嗎?」已經過40年，台灣人的第二代、第三代，出國的人那麼多，台灣和國際的交往與經濟進步。咱難道還要如40年般一句話都不敢講嗎?

所以，他做為一個精神科醫生，在二二八平反運動，他一直覺得恢復台灣人的信心。讓台灣人真正敢做這塊土地的主人。這才是真正我推動二二八平反運動最重要與要追求的一個精神。(待續)

※完整內容上網影音並請密切關注民報【專文】走過驚濤駭浪的年代-陳永興七十省思系列報導。

※「陳永興人生七十」影音口述(十一)

前導音樂/邱垂貞：愛台灣咱的鄉土

原曲：台灣民謠雨夜花、補破網

填詞：邱垂貞 演唱：邱垂貞

歌詞：

咱的鄉土美麗島 祖公打拼來種作 中央山脈青翠草埔 著要拼命來保護

咱的鄉土台灣島 自救以外沒別路 同胞大家趕緊覺悟 勇敢打出咱前途

咱台灣是寶島 台灣是咱的 誰人想阮命運 誰人知阮苦痛

今日若將這來放 是永遠沒希望 咱手牽手心連心 共同來愛台灣