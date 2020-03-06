載澳洲音樂家的長榮飛機清晨空機返台，3機師及12位機組員歷經一個小時健康史詢問，早上5點多離開機場，密切接觸的機組員必須居家檢疫14天。圖/擷取自長榮航空臉書，示意圖。

來台表演的58歲澳洲籍音樂家，返回澳洲後被確診感染武漢肺炎，這名音樂搭乘長榮航空BR-315班機返澳，載送該名音樂家的機組員今天清晨4點多返抵桃園機場，疾管署隨即派遣人員進入機艙針對組員進行約1小時的相關檢疫及詢問健康史。所有機組員後來都一人搭乘一輛桃機防疫車隊的計程車離去，密切接觸者將進行居家隔離14天。

長榮航空表示，與音樂家同班機的的機組員照常值勤今天BR316布里斯本-台北航班，但是本航班讓空機返台，旅客全數轉搭其他航空公司。空服組員不安排勤務，並以加大隔離空間及全程配戴口罩之方式搭機返台，全都戴著手套及口罩防護。

與這名外籍人士曾經同機的長榮機組人員，今天清晨4時45分搭機返回桃園機場，3名機師、10多名空服人員分為2梯次下機。

由於機師並未接觸音樂家，在飛機降落後，先行下機，並戴著口罩，填寫防範入境健康聲明卡後，離開機場。疾管人員隨後上機測量空服員的體溫，並詢問人員在當時與音樂家接觸的相關過程。

12名空服員在經歷了約一小時的檢疫程序後，在5時30分下機，繳交健康聲明卡，由於居家檢疫者不能搭乘大眾運輸工具，組員前往計程車等候處，等候防疫車隊的計程車，最後所有機組員後來都一人搭乘一輛桃機防疫車隊的計程車離去。

中央流行疫情指揮中心表示，密切接觸者將進行居家隔離14天，其他接觸者進行自主健康管理14天。

外界比較擔心的是，曾經搭載載了確診的音樂家的班機在3月2號當天從台灣飛到澳洲布里斯本，隔天3/3又從布里斯本回台。3月5號，再從台灣往返日本大阪，4天內，又飛了三趟，相關疫調必須謹慎。