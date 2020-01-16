門諾基金會這兩天舉辦第12年獨居長輩圍爐，分別於1月15日、1月16日在花蓮和玉里地區舉辦，共計超過203位個案長輩參與，讓獨居長輩們一起用餐團圓，大家觵籌交錯、互道恭喜。

花蓮的身障朋友和社區裡獨居、準獨居的長者，長期都過著孤單的生活，有些家境清寒，想過個熱鬧的年格外不容易。因此，每年過年前，門諾基金會都會邀請獨居長輩及身障朋友一同圍爐聚餐，藉由活動，邀請大家一起吃頓團圓飯，並且安排歌唱、熱舞節目，讓長輩們感受到溫馨熱鬧的濃濃年味。

昨日（1/15）是花蓮區圍爐，在銘師傅餐廳舉辦，共有139位長輩參加。門諾基金會顧問黃勝雄醫師夫婦聯袂出席，黃勝雄醫師提及22年前花蓮縣老年人口比例只有7%時，就創立了門諾基金會，此次非常高興及感動可以參加圍爐活動。黃勝雄說，身障朋友以及長輩們能夠這樣開心的聚在一起唱卡拉OK，當我們心情好時，身體也會跟著好起來，大家就可以有尊嚴的老化，他祝福在場長輩都健康平安。



門諾基金會顧問黃勝雄醫師致詞。圖／門諾基金會

門諾基金會林國泰常務董事說，他很感謝天氣良好，讓長輩可以平安出門，並祝福大家鼠年行大運。林國泰在現場致贈福袋給與會長輩們，由86歲的辛阿公與92歲的王阿嬤代表上台。



林國泰常務董事(右2)頒發福袋給門諾基金會長輩們。圖／門諾基金會

今日（1/16）的圍爐活動則是在玉里的手扒雞舉辦，共有69位長輩參與，門諾基金會陳永興董事長表示，他一早七點多就從台北出發到花蓮玉里，來跟長輩們一起吃午餐圍爐，很高興看到長輩們都很健康，他強調，想要健康就是要常去門諾的工作站上參加活動。陳永興也說，基金會今年將會秉持「照顧最弱小弟兄」的精神，繼續南向紮根、推展輔具服務及視情況增設工作站，讓花東地區的長照網更加完備。



門諾基金會陳永興董事長致詞。圖／門諾基金會



北區圍爐大合照。 圖／門諾基金會