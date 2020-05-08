「去菜市仔」在臺灣人生活中是交談的重心、陪伴著許多民眾一路走來的共同成長記憶，到市場購物更是大多數人的兒時回憶。

市場在地文化同時也是值得玩味的特色之一，透過深入市場，觀察市場中人與人之間的互動，可能是買賣間的討價還價，是攤販彼此的互看不順眼，甚至是攤販們隨口吐出不甚優雅的字眼與露骨的黃色話語，都著實呈現了在地的真實本色。市場就像是社會的縮影，反映著生活中未經修飾的原形，而這正是它最迷人之處。

小時候聽媽媽說「市場如戰場」總沒特別感覺，早晨踏進市場的瞬間卻著實讓我體會到這句話的含意：市場，作為都市裡最寫實的場域，攤攤儘管標明銀貨兩訖、童叟無欺，暗地裡卻是刀光劍影、你來我往。老闆以流利的語言講得天花亂墜，先聲奪人，比購物台更具煽動力；老練的阿姨則抓準時機見縫插針，憑著歲月積累的好眼光，千方百計的索求勝利。憶起大學時期當伙食委員，清晨跟隨伙夫領班上台北中央市場採購小黃瓜時，他先帶你去A攤，開價每斤四元；然後帶到B攤，是三元五角；再到C攤，是三元。貨比三家，C攤最便宜，決定採購。後來聽到有人只賣2.5元（當天行價）。伙夫領班跟攤販，早就套好，虛晃一招。

早晨市場裡叫賣聲此起彼落，雖然不如戶外市場嘹亮驚人，卻多了一分親切與誠懇。攤商與客人鮮少因買賣的折衝撕破臉，反倒藉由如此的互動熟識。觀察裡頭的人久了，便會不自主揣想每個人背後的人生故事，不時也會投射個人的生命經驗於其中。有一次在水果攤買香蕉，是70.1元，我拿80元讓老闆娘找錢，她睜大眼睛笑著跟我說，你真有天良，許多有錢的退休老師，丟下70元就拿走香蕉，我只賺這個尾數。我跟她說，賣香蕉只賺頭（蒂頭）賺尾（蠅頭之利），我小時候幫媽媽賣過香蕉，知道其中艱辛。嗣後她待我非常親切，區區0.1元，竟建立人緣。

早晨市場

早晨市場是一天的開始，是朝氣蓬勃、充滿生命力的象徵。我熱愛逛市場，享受觀察市場文化，以及與市場人和食材真實交流的樂趣。隨著專屬不同時節的食材在市場中紛紛出現，透露了大地的作息，市場彷彿成了另一種形式的年曆，提醒著我們季節的轉換與來臨。雖然這樣的食材季節性隨著農產的改良、種植方式的突破，已經逐漸模糊了，但市場的豐富與多樣性依然是它的魅力所在，其中「人」更是為市場增添色彩的重要元素，這些形形色色的人集結成市場最美的光景。

宜蘭市的傳統市場，每日提供最新鮮的食材及生活百貨，物美價廉，經更新整修改善各市場的環境，煥然一新，綠九市場甚至於2001年獲得經濟部評鑑為「優良市集」二顆星，再造傳統市集美麗的風貌。

傳統市場的食材相當本土、符合當地時令季節。只要到傳統市場走一遭，就知道這個季節盛產的是什麼。而傳統市場的人情味，有時候也比大賣場有更多的「服務」。

宜蘭市目前有：

1.南北館市場：在光復路與康樂街之間。

2.綠九市場：在宜興路與復興路交叉地，鐵路旁。

3.北門市場：在聖後街。

4.文化中心對面：在復興路二段。

5.中央果蔬批發市場：在縣民大道上。

「南北館市場」不只是宜蘭舊城，更是全宜蘭縣最大的傳統市場，舉凡日常五金用品、乾料、雞鴨豬羊、鮮魚、鴨賞、魚乾、蔬菜各式配料等，什麼都有。有趣的是這裡也有店舖式的零售業，五金百貨，各式各樣的產品應有盡有，是體驗傳統購物的絕佳市場，物美價廉，因營業了數代人，信用可靠。

北館市場

日本人統治宜蘭之初，並無法直接深入宜蘭城核心，循序漸進先從南門和東門一帶佈署及興建房舍，與西門、北門地區的清式建築明顯不同，也在宜蘭城外發展出新興區域。

這新興市場應屬「康樂街」最為熱鬧，市場小販聚集，各式商品齊全，到現在都是宜蘭市家庭主婦傳統購物的首選之處。而第一家戲院「宜蘭座」出現其間，日治時期高級料理餐廳林立，隨著鐵路現代交通的興起，旅客商販大增，交際應酬，並引進藝妓伴酒的酒家場所，東洋消費型態的街町，成為另一個時代的城市面容，隨著南門圳溝旁的柳樹垂映，搖曳生姿。

現在北館市場內現仍維持日治時期空間格局，磁磚牆壁及攤台，別有一番復古風味。其中「三源行」、「一香扁食」和「什菜麵」是北館市場內知名店舖，生意興隆。康樂路是宜蘭從日治時開始熱鬧起來的街道，當時除有名的「新港街」酒家之外，宜蘭座「宜蘭戲院」也在此路上，當時有名的「蘭陽旅社」就在此路上。南北館市場日治時期叫做「宜蘭街食料品小賣市場」，設立於明治44年（1911），當時是連成一片。昭和14年（1939）拓寬目前的光復路，並切斷市場貫通中山路，形成南北館市場。南北館市場可以說是宜蘭市的廚房，是宜蘭溪北最熱鬧最重要的市場。



宜蘭市場舊照：設立於明治44年（1911），當時是連成一片（光復路未拓寬）。圖／宜蘭縣史館提供



現在南北館市場，中間道路是光復路。圖／李界木提供



北館「草藥街」內的各式種子、藥材。圖／李界木提供



康樂路與崇聖街口的「宜蘭戲院」。宜蘭人的第一家戲院，昔日稱為「宜蘭座」。1933年8月24日開幕。圖／李界木提供

宜蘭市第二（南館）公有零售市場

根據文獻，南館市場的前身是成立於明治44年（西元1911年）的宜蘭市場，當時約有134家賣店，主要以餐飲、食品為主，其周邊的崇聖街、昇平街、南興街也是商店雲集。一般民眾皆簡稱「市場」，為當時宜蘭街唯一的公有市場；市場當時呈「工字形」，中間部分有前後二個對稱的主入口，東側中山路入口處兩旁有矮樹叢，門前還有一棵大樹；市場內販賣蔬菜、豬肉、魚肉，生意興隆，周邊的康樂街、昇平街也非常熱鬧，形成宜蘭街的商業中心。在日治時期一般普通的台灣人家庭都是前往南館採購消費，日本人或富裕的家庭都去北館，直到戰後消費型態仍未改變。

1980年，南館市場由宜蘭市公所改建新大樓，規劃為綜合性市場，因為貨源充足，依舊是市民平日買菜的首選地點。南館市場依每層空間指定營業類別，地下室指定以魚、肉、菜、雞、鴨攤為營業場所，一、二樓為店舖，二樓以上為綜合商場，然而新式樓層式水泥建築，缺乏傳統市場的流動性，二樓以上幾無商家營業，反而攤商卻擁擠於一樓騎樓及路道，形成對比。原位於南館市場內祭祀祝生娘娘的南興廟遷移至頂樓，一般信徒係利用電梯上下，由於少子化現象，致香火遠不如從前興盛。

南館市場其商圈屬於早市的性質，每天清晨與中午是商圈最為熱鬧的時刻，中山路經過光復路與南興路路段的交通，常因市場商圈群聚的人潮導致交通阻塞，尤其是摩托車橫衝直撞，寸步難行。下午時段商家則逐漸關門休息。市場商圈的周邊有許多重要歷史與公共空間，西側有林氏家廟、台灣銀行、市農會，西南側則有生鮮超市、百貨、休閒娛樂等多功能的大型購物中心「新月廣場」，南側有中山公園、演藝廳及南門林園，其提供滿足了舊城居民重要的生活與休閒需求。



南館市場。圖／李界木提供



宜蘭市最大的市場：南館市場，保存了三時代傳統市場的建築與販售型態，各式商品琳瑯滿目，在此可以感受到親切的買賣關係，有別於現在全球化商場的單調面容。圖／李界木提供

綠九市場（即宜蘭市中央攤販集中區）地處宜蘭市區之交通樞紐處，坐落於交通要道，緊鄰著台鐵宜蘭站及客運轉運站，為一寬敞舒適且通風乾淨之傳統市場，除備有停車場外，更為少數備有手推車供消費者使用的傳統市場，經過植栽綠化美化並且定期維護清掃的公廁，即是最好的例子，以提供最優質的購物環境及最友善的消費氛圍為出發點，其用心程度可見一斑。

宜蘭市綠九市場成立於1989年，當時因流動攤販流竄，宜蘭市政府為整頓市容將攤販集中而成立，是宜蘭居民生活中的重要場所。市場附近設有停車場，方便消費民眾停放車輛。市場內部環境維持得十分整潔，地板乾淨不溼滑雜亂，通風良好沒有異味，榮獲2015年優良市集評核二星評定。

一大早走進菜市場就能聽到熱鬧的聲音，這邊的肉販喊著他賣的肉有多便宜、那頭的魚販，又喊著他的海鮮最新鮮，還可以看到水果和蔬菜擺在攤子外新鮮的樣子，這就是最傳統的綠九市場。



宜蘭市中央臨時攤販集中場（綠九）。圖／李界木提供



市場一隅。圖／李界木提供

宜蘭市北門公有零售市場

北門市場是宜蘭市僅有的黃昏市場，營業項目有分美食區及生鮮區，營業時間為12：00至22：00，購物環境整齊乾爽，讓北門市場整體有了明亮整齊的現代感。

大約70年前，北門口城門孔仔，每到黃昏時候就有一些魚販，從大老遠的南方澳或大溪運來「現流仔」在此地販賣，便宜又新鮮，連住在礁溪、壯圍、員山的居民都前來購買，好熱鬧喔！隨著時代演變，現在除了新鮮魚蝦之外，豬肉、蔬菜、雞鴨、雜貨等在這裏，應有盡有，晚餐餐桌上欠些什麼？來「城門孔仔」就對了。

攤販的食品大部分是鄉民飲食所需的魚、肉、海鮮、蔬果、麵攤、各式小吃。每當午後斜陽消失在街道時，這裡便擠滿了購物買菜的人潮，對於大部分的鄉民而言，黃昏市場不僅是一個歷史的記憶，也是現實生活的一部分。市場內外仍有多家具有特色的傳統老店，販賣各式的鄉村美食提供顧客購食。



宜蘭市北門攤販黃昏市場。圖／李界木提供



宜蘭市北門公有零售市場小攤。圖／李界木提供

文化早市

位於神農商圈、文化中心廣場及都市計劃『綠七』公共設施保留地保留的市集。文化中心開放空間及週邊，每日清晨五時至八時，有來自鄉村的農民出售自產的果蔬，以及中盤商和小盤商出售市場果蔬、魚、肉和乾貨，可說是流動性、臨時性的市場，大都是攤販。消費者是早晨運動者，來自宜蘭的明星國中：復興國中，再加宜蘭大學和文化中心 廣場的運動者，為數數百人，大部分是公教人員的家庭主婦。

此區以前都是稻田，現在良田不再，到處是公寓大樓，是宜蘭市的高級住宅區。文化中心前面的綠地設置觀光夜市，商機鼎盛，人潮眾多。金六結地區包括五、六、七結，現在有文化中心、復興國中、宜中等供給市民運動、休閒的場所。以前的老人要牽牛、割草，現在的老年人在公園聊天、跳舞，他們都會在早市走動。



水果攤販。圖／李界木提供

中央果菜批發市場

宜蘭縣至2008年尚無果菜批發市場設立，當地果菜批發商因交易需求，原於宜蘭市復興路與校舍路租用之土地內及其周邊道路上，進行果菜批發交易，對當地交通及環境造成不良之影響。為解決上述問題，於宜蘭縣縣民大道及蔣渭水高速公路旁，面積約 3.5 公頃用地，規劃設立一處果菜批發市場。

宜蘭果菜批發市場建築設計，細長幽雅、波浪形的屋頂造型為全國首創，交易場一樓平面建築及三層樓的行政辦公室，採用鋼構環保建材，舒展飄揚的屋頂，融入宜蘭在地風情的建築式樣，成為宜蘭地區重要地標。

果菜批發市場具有集中、分散、均衡的功能，於運銷通路居於樞紐地位，雖然隨著工商業急速發展，國民生活水準提升，民眾對農產品消費型態與結構及購買行為均有改變，運銷通路多元化，批發市場仍是目前蔬果運銷通路中最重要的通路。宜蘭果菜批發市場，具有場地足夠及交通便利優勢，未來可供應宜蘭縣蘭陽溪以北地區，包括宜蘭市、蘇澳、壯圍、五結、員山、礁溪、頭城等鄉鎮及臨近新北市福隆、雙溪、貢寮、瑞芳等地區之果菜消費需求。

在這日出而作日落而息的生活環境下，這個聚落如何形成、發展及居民生活習性，值得更進一步探究。



一個像小巨蛋的菜市場：果菜市場，波浪形的屋頂造型，成為宜蘭地區重要地標。圖／李界木提供



一大早逛果菜市場，摩托車是市場內的主要交通工具。圖／李界木提供



發財車是市場外的主要交通工具。圖／李界木提供