美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多福·雷（Christopher Wray）星期四（9月24日）表示，中國仍在試圖刺探美國的新冠病毒研究，並針對相關研究機構發起網絡攻擊。圖／維基公有領域

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多福·雷（Christopher Wray）星期四（9月24日）表示，中國仍在試圖刺探美國的新冠病毒研究，並針對相關研究機構發起網絡攻擊。

他是在參議院國土安全委員會的一場聽證會上回答密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）有關中國駭客是否仍在企圖竊取新冠病毒疫苗研究的問題時說的上述這番話。

他說：「正如您提到的，我們正在看到中國人，或者有時是其他人，採取非常具有攻擊性的行動，將我們的新冠病毒有關研究作為目標，不管是疫苗治療還是檢測技術等等。」

克里斯多福·雷表示，如果有企業或研究機構宣布或公佈了研究成果，幾乎幾天之內就會有針對這些機構的網絡行動，而這些行動「與中國行為者有關聯」。

他說：「他們根本上就是企圖通過竊取他人信息來取得領先優勢，而不是通過自我創新。」

今年5月，美國聯邦調查局和國土安全部下屬的網絡安全和基礎設施安全局發布警示說，研究新冠病毒的機構可能成為中國網絡破壞活動的目標，並呼籲這些機構採取必要的保護措施。

今年7月，美國司法部對兩名與中國政府有關聯的中國駭客提出11項控罪，指控他們十多年來對世界各地的電腦進行駭客攻擊，並竊取大量商業秘密和數據，包括對研究新冠疫苗的美國研究機構發動襲擊，並試圖竊取一家美國公司有關疫苗研製的重要信息。

在星期四參議院國土安全委員會舉行的有關國家安全威脅的聽證會上，克里斯多福·雷再次重申，中國共產黨政府對美國構成最大威脅。他說：「沒有任何對手比中國政府對美國的民主理念、創新和經濟安全構成更廣泛和更全面的威脅。」

他指出，聯邦調查局與中國有關的案件數量過去十年來上升1300%，目前正在調查中的與中國政府有關聯的案件達2000多件，是聯調局正在偵辦的反情報案件當中數量最多的。

美國總統國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）本月初表示，在試圖干預美國大選的國家當中，中國的行動規模最大。

克里斯多福·雷和出席聽證的美國國土安全部代理副部長肯·庫奇內利（Ken Cuccinelli）表示，中國的影響行動與俄羅斯和伊朗的不太一樣，而且更為廣泛。

庫奇內利對參議員說：「我們還面臨的是，他們（中國）試圖通過金錢來影響，通過他們的媒體，相比大多數其他國家能做的更為公開。最後也絕對是最重要的，是他們與我們之間的大規模貿易，這對雙方來說是積極的，但是也被用作影響的手段。」

克里斯多福·雷還指出，中國政府還試圖通過接觸聯邦、州和地方政府層面的官員來施加影響。

星期三，美國國務卿蓬佩奧在威斯康辛州州議會發表講話，呼籲州立法議員對中共滲透和不良影響保持警惕並抵制這種影響。蓬佩奧說，中共的目標是讓美國人接受北京的威權主義形式。