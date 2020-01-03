美國參眾兩院今年5月通過了《台灣保證法》和《重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾》決議案。10月聯邦參眾兩院又通過了「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，積極維護台灣主權與外交，對蔡政府相當友好。這算不算操控台灣大選，那就見仁見智了。圖／取自美國國會網站

新桃換舊符，除舊迎新春，我們伴隨著台灣《民報》一起走過了2019年，在這嶄新的一年起始，我們真誠地祝福台灣平安與康泰！

所謂「惠台」其實是釜底抽薪

在過去的一年中，台灣的平安和國家康泰曾處於一種令人不安的狀態中。因為去年初習近平對台提出「一國兩制」，「不承諾放棄使用武力」，一副磨刀霍霍的架勢。這一年從頭至尾，中國的媒體群，頻頻嚷嚷著「多少天」、「多少小時」就能一舉攻克台灣；中國的將軍們，派遣軍機軍艦繞台行走，文攻武嚇的手段一刻都不曾消停。此外從2018年秋季就出台的「惠台」政策，明裡是為台灣人民提供在大陸學習、就業、創業、生活的優惠條件， 暗裡是在挖掘吸引台灣的人才和資本。

到了2019年香港的民主護法運動一發不可收拾，直接影響了台灣人唇亡齒寒的民心時，「國台辦」又再度提出26條「促進兩岸經濟文化交流合作的措施」，從開放更便利的科技交流、金融投資、貿易保險、青年就業之外，還提供台灣「同胞」在國外受到中國使領館保護協助的便利，這些招數著實厲害。這兩年習大大對蔡姐非常「感冒」，大陸客來台灣「自由行」大幅減少，而這「惠台」政策出來之後，台灣客倒是被「厲害了，我的國！」大量吸引過去，在那兒遊山玩水，提升了大陸的旅遊營業額。

習蔡兩份元旦文告各有乾坤

今年「國家主席」習近平的新年獻詞令人跌破眼鏡，在香港問題上簡直就是放下屠刀立地成佛，一副慈眉善眼的溫柔敦厚。他先讚澳門的「一國兩制」得人心，然後就兩句話：「近幾個月來，香港局勢牽動著大家的心。沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園！真誠希望香港好，香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」對於台灣，別說「血濃於水」的肉麻話沒有一句，竟連台灣這個詞都沒有出現。然而整篇的講話都是在吹噓中國的偉大建設：從硬體的經濟帶、港灣機場大橋公路工程的建設、長江黃河流域的經濟和生態發展、登陸月球發射火箭、軍事國防力量的提升、一帶一路戰略到科技起飛和民生的改善都有華麗文字的描述，「脫貧」進入小康自然也是年度的新目標。習近平強調中國外交成功，在國際上「朋友遍天下」，已經跟180個國家建交。另外，太上皇還十分親民，不忘初心，「無論多忙，都要抽時間到鄉親們中走一走看一看」。

所有的這些眩曜文字，裡面水份很多，一副大國君臨天下的威勢咄咄逼人，卻又披上「以德服人」的羊皮。其實近年來，世界各國早就警惕到中國的崛起並不「和平」，北京政府的傲慢霸氣，殖民式的經濟，掠奪性的地緣政治，進攻性強的科技，再再引起國際上的驚詫不安。

再看看蔡英文的元旦講話，倒像是跟老百姓聊家常：基本工資漲了，幼兒、老人、農民的福利提高了，兩條公路將要通車了，當然有很多台商近年回台投資是可喜現象，台灣經濟也有改善。講話中最重要的是蔡總統強調台灣不接受「一國兩制」，民主與威權無法同時存在於同一個國家，台灣的自由和民主是人民所堅持的。她提出「四個必須」，要求中國必須尊重中華民國和台灣人民對民主的堅持，必須以和平對等方式，必須是政府或授權的機構來進行雙方對談。另外她提「四個認知」，要求台灣人民團結，並認清「九二共識」在掏空國家，不能以短期經濟利益來交換主權，警覺中國的滲透分化。蔡英文的講話一如繼往低調務實，清晰明確，不躲閃，不誇張做作。

看來習近平是汲取了前些年的教訓，台灣大選迫在眉睫，他知自己的言語可能造成「凍蒜」的後果，稍有不慎，幾十萬，上百萬的票就流進不聽話的蔡姐票箱裡了，這一點中共算是學乖了，能學、肯改（哪怕只是表面的），倒也值得誇獎。

美中干涉台灣大選

近期我們看了台灣TVBS的時事述評欄目，曾有個熱門話題——外國干涉台灣大選，有說中國干預了台灣大選，也有說美國操縱了台灣大選，雖然各有各的理由與說辭，但只需稍加傾聽與分析，是非曲折還是可以梳理的。

說美國操縱，是指美國參眾兩院今年5月通過了《台灣保證法》和《重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾》決議案。10月聯邦參眾兩院又通過了「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱「台北法案」等，該法安要求美國行政部門積極支持台灣與世界各國建立「正式及非正式的外交夥伴關係」，旨在維護台灣主權與外交。這些舉動對於蔡政府的確是有利的，這算不算操控台灣大選，那就見仁見智了。美國政府從未在藍綠兩黨間站隊，反正我們聽不到美國媒體選邊站的報道與評論。

說中國干預，事實上上面提到習大大的「不干預」新年獻詞，我們也可以詮釋為一種「助選」的潛台詞。你看中國多麼強大威風，對「造反」的香港多麼寬容大度，台灣其實可以接受這樣的大家長啊。再看看中國官方的電視、報紙等各類媒體，幾乎是一邊倒地替韓國瑜搖旗吶喊：「韓國瑜大批民進黨」，「韓國瑜選情大漲」，「韓國瑜碾壓蔡英文」等等，這樣的時評報導語言不勝枚舉，其傾向性觀點與評論，不說是聽話聽聲，只需觀其神態表情，也能一目了然，似乎韓國瑜就是中共推薦的競選候選人。

不過有一個國際現象值得一提，儘管台灣至今還不是聯合國成員國，但是台灣的總統大選，已成為吸引國際眼球的新聞。德國媒體就有報導，比如德國電視一台最近如是說：「台灣大選，對於島上的人民來說，主要問題是，他們的政府究竟應該與中國更緊密的合作？還是要爭取更多的獨立自主？這是一個國家的方向性決定。自香港的大規模抗議活動以來，許多人擔憂台灣的未來，是否會遭遇香港相同的政治前途。」這至少能表明，台灣在國際政治外交事務中並不是完全被排除在視角之外的，而且中國越霸道，台灣越受國際的同情。

也說國家定位問題

在台灣總統候選人政策辯論會上，韓國瑜質疑蔡總統的國家定位問題，主張維護中華民國地位，堅持台灣主權。韓國瑜三呼「中華民國萬歲」，挑戰蔡總統的維護國家主權與尊嚴議題，這種市場叫賣式的作秀甚是可笑。

口號是戰時的鼓動語言，以明志與壯勢為目的，在國政辯論會上以「口號治國」來表達政見，令人啼笑皆非。中華民國是不是萬歲，能不能萬歲，有待討論，回看其歷史與內涵還真是名不符實呢。

1912年1月1日，中華民國宣告成立，並繼承了原大清帝國疆域，約1,135萬平方公里，而台灣疆域僅有約3.6萬平方公里，這還能算是中華民國嗎？這豈不是典型的「假大空」？

維護國家的主權與尊嚴，不能僅憑喉嚨粗，嗓音大，高呼口號。言及國家的主權與尊嚴，自然要討論國家的政策與原則。一是堅持主權原則，不低頭，不屈服；二是爭取外交突破，近年來美國、德國、歐盟等都在支持與聲援台灣，這就是外交突破；三是發展經濟，開拓新市場。

中國的「文革」，是舉國口號鬧革命，8年「文革」，天天就是喊口號，回憶起來真是搞笑，上學上班開會吃飯睡覺等，都得喊口號，就是走進廁所，迎面還貼著「要鬥私批修」的紅標語……，結果那些年中國幾乎玩完了。韓國瑜如此吊嗓子，高呼口號，實在像個過了氣的老紅衛兵，他洋洋得意，以為將了蔡英文一軍，其實自己太市井，太不不體面。

難以觸碰的「兩岸關係」

大陸上下一味替韓國瑜助選站隊，欲搏得「兩岸統一」為目的。問題是在候選人政策辯論會上，關於兩岸關係有沒有談及？綠營非常坦誠，觀點鮮明，依然堅持「兩岸關係維持原狀，不接受『一國兩制』的統一」。問題是藍營有表述嗎？韓國瑜隻字未提。雖然他在10月間公布過「兩岸政策白皮書」，主張「一中各表的九二共識」，要恢復兩岸互信並重建對話機制，並說「只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。」這話說得不錯，但是到了候選人辯論會上，他卻不再對這敏感議題表態了，從這裡可以看出他對自己說過的話，並無誠意。民進黨與國民黨本質上都反對「統一」，願意維持兩岸現況，只不過兩黨爭的是半斤八兩的「國家帽子」，是「中華民國」還是「台灣」？無名之輩韓國瑜異軍突起，一年前當上了高雄市長，競選時承諾的政見，連影子都沒有，幾個月後又跳出來競選總統，可以看出此人不穩重，發表的言論也是譁眾取寵，機會主義成份濃厚。

如何處理兩岸關系，縱觀歐洲近代文明的疆域與建國歷史，還是有不少和平共處的例子，這與種族和文化沒有太大關系。比如西歐三小國荷蘭、比利時與盧森堡，中世紀時期均屬於神聖羅馬帝國的北方行省，在與西班牙的80年抗戰中建立同盟，並獨立建國。19世紀中比利時、盧森堡又分別獨立建國。還比如捷克與斯洛瓦克也是心平氣和地分家建國等。

台灣與中國長期分割自治，70年前的1949年，因為國共內戰，造成了海峽兩岸分割，台灣是一個事實上的主權獨立國家。兩岸人民應該正確面對歷史與現實，有如生活中的大家庭，若合不到一起，就繼續和平的分家而過。

台灣繼續走獨立自主的道路，是台灣人民自己的選擇。1949年海峽兩岸分割時，聯合國只有59個會員國，如今聯合國會員國已增至193個，有些人口只有幾萬的蕞爾小國， 但凡是主權獨立的國家都可成為會員國。台灣一直是個獨立的國家，就是名稱上負有沈重的歷史烙印，只要改名就是名正言順，符合條件的主權國，為什麽不能成為第194個會員國呢？何況世界上知道中華民國的人少，而台灣則是世界通用的稱號，只有中共，聞此名而色變，硬壓著不讓步，逼著台灣用一個可笑的「中華台北」來取代。歐盟有28個成員國，差不多有20個國家的人口比台灣還少，長期把台灣排斥在國際社會之外，於情於理都是現代人類文明的錯誤與罪過。

我們應當進行理性的思考：解決兩岸關係，是否可以改變一些思路與方法呢？如若一味地削足適履，動輒「武統」與「一國兩制」，台灣2,300萬人民決不會屈從。在兩岸沒有共識之前，為什麽不能繼續分而治之呢？若雙方合作愉快，可以學習歐盟與獨聯體那樣，也建立華盟與華聯體。台灣搬不走，挪不動，兩岸是同宗同族同文化，依然可以繼續做兄弟，成為像瑞士、奧地利和德國那樣的和睦鄰國呢。

正視台灣的經濟發展

總統大選，考績國家的經濟成果與發展，自然是政策辯論會的主要話題之一。有人質疑小英總統執政時期的經濟成果，說：台灣經濟不能只看數據，還需傾聽市民的聲音，意指民眾反應欠佳。

我們不認同這樣的說辭，理由是：

第一，台灣的經濟情況如何？數據的檢測與衡量，是依據國際上共認的標準，也是現代世界經濟發展通用的統計方法。

第二，台灣是地球村之一，我們現在討論台灣經濟情況如何？好與壞，強與弱，應該放在國際經濟的大環境中來衡量，來評說。近年來整個世界經濟萎縮，有預測稱：「2020年世界將遭遇經濟動蕩」，美國摩根大通投行（JP Morgan Chase）稱之為「超級危機」。自2018年以來，世界經濟持續萎靡，世界經濟強國2018年的GDP增長率都呈弱勢，德國是1.43%，日本是0.89%，法國是1.7%，意大利是1.4%，而台灣是2.6%，相比較也算是可以的。

第三，要說市民感覺不好，有比較才有鑒定。中國的增長率是6%，中國百姓還不是照樣抱怨，眼下中國豬肉比德國豬肉還貴，你讓中國百姓不抱怨不反對行嗎？雖然中國的增長率高，但與台灣不在一個等量級上：中國的人均GDP是9,608美元／2018年，世界排名第69位，台灣是24,971美元／2018年，世界排名第37位。

韓國瑜對經濟國策提出了「庶民經濟」，要大家跟著他一起賺錢發財，首先這不是國際通用概念，哪些經濟屬於庶民範疇？國家經濟發展，雖說有側重，有重點，但通常以提出綜合計劃與發展為準，僅強調「庶民經濟」是否有爭取選票的忽悠策略之嫌？何況韓氏執長高雄以來，任期甚短，看不到他在該市有何經濟上的建樹。據他說上任以來，高市的飯店住客率上升不少，外銷水果出口量也提升很多，這聽上去好像是個推銷員在報業績，不像個胸有城府的政治家。他還說如果當選了總統，會每週抽出3天時間跑高雄，意思是不會遺棄那裡的子民，這種可笑的說法和承諾，簡直就是跑龍套騙小孩的把戲，虧他說得出口。

美中都有預測「花落誰家」

美國智庫「國家亞洲研究局」等組織早有預測，蔡英文可能勝選，幾個理由都對蔡氏有利：一是香港模式讓台灣人警醒；二是中國大陸對台灣的步步緊逼與脅迫，招致反感；三是反對「統一」與「一國兩制」是台灣共識。蔡英文總統敢於面對問題，堅持原則，坦誠直言，而韓國瑜始終是言不由衷，腳踏兩隻船，如果他能沈住氣，好好當幾年高雄市長，展現才華，攢夠了政治資本，待到下屆，機會應當並不差；可惜他急功近利，而北京那邊押寶在他身上，是犯了冒進的錯誤。

中國政治學家、美國問題專家金燦榮，在台灣也頗有知名度。他在網絡上有這樣一段評述：「國民黨聰敏而不高明，韓國瑜高雄大勝，就應該把高雄好好搞上去，推郭台銘去競選總統，深得企業大佬信任。韓國瑜出來選，整個操作很蠢，結果就是韓很落後，韓是很拼，嗓子眼徹底啞了，累死了沒什麽用，戰略上國民黨不行，導致非常被動，除非有什麽突發事件，一般情況下還是蔡英文贏的。」

金燦榮是中國鐵桿「武統」派，是中國戰勝美國的鼓吹者，他發表如此言論，是不是也預感到了「無可奈何花落去」？

台灣總統大選，是台灣人民的選擇，我們拭目以待！