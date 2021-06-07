大甲溪流域是台灣最重要的水力發電系統，最上游的德基水庫，容量有一億八千六百萬噸之多，設有水力發電廠。圖為從台電大甲溪發電廠德基分廠遠眺德基水庫大壩與庫容區。擷自維基百科，公有領域

在全台苦於百年乾旱之時，上星期台中自來水主要來源石岡壩居然「調節性放水」，即是讓白花花的水源，逕流向大海一去不復返，說句通俗的話，就是「洩洪」了！看在自來水仍在停二供五的台中和北彰化市民眼中，無限惋惜和憤怒。

但事出有因，如眾所知，大甲溪流域是台灣最重要的水力發電系統，最上游的德基水庫，容量有一億八千六百萬噸之多，設有水力發電廠，下游則依序有青山丶谷關丶天輪丶馬鞍等一連串電廠，最後流至石岡壩做台中區民生用水，一滴水做六次用途，可謂充分發揮效益，況水力發電是相較潔淨和彈性效率的，德基水庫重要性由此可知。

但德基發電模式也有缺點，相較於日月潭抽蓄發電，日月潭有下池，水可循環運用，高峰時放水發電，低峰時抽回備用，是台電發電系統的唯一的「如意棒」，德基因為缺少下池蓄水，無法回抽，假如可回抽，則下游四個發電廠也都無水可發電，台中地區也不夠充分自來水供應。

石岡壩一年「溢流」達二十九億噸

平常居於最下游的石岡壩，像個淺碟子，容量只有一百四十九萬公噸，等於台中一天的用水量，上游發電流下來的水超過容量，就只好「調節式放水」，數十年均同，看的令人心疼。據水利專家張炎銘稱，石岡壩這種「溢流」，最多一年達二十九億噸（十多個德基水庫容量），他建議在石岡壩下游挖人工湖，支援后里淨水場及供應海岸地區用水（或可加上包括中科和多個工業區），才不會暴殄不物，此內行寶貴建議，當權者應聽進去。

在此可穿插一段二十多年前石岡壩往事。當時省主席是宋楚瑜，而筆者擔任台灣省議會記者，某週六有事至石岡壩參觀，看見有一個閘門水道，滿滿白花花的水一洩而下，流向大海，其實中部水情已經進入「吃緊」狀況，水公司已在預告台中用水有問題，但石岡壩為何還是放一個閘門滿載放水呢？據查證，大甲溪上游的德基水庫及以下流域之各水庫，都是台電主管的，放水發電成本最低，一滴水發5次電，可謂「俗擱大碗」，而最下游的石岡壩雖是省自來水公司所管轄，但水公司管不了經濟部的台電，也管不了德基要放多少水？上游流下來超過一天自來水的水量，只好讓他溢流了！「缺水」？又不關台電的事，它只管發電，發便宜的電，自來水夠不夠及調度，並不在台電考慮範圍內。

筆者暸解了這種事關民生大事的「本位主義」，甚感憤怒，寫成報導，刊在報紙上，而且趁省政總質詢休息時，親交給宋楚瑜回去了解。宋楚瑜是個「劍及履及」的人，他馬上交待當時省建設廳長許文志，以台電「常務董事」身份，前往德基水庫召開會議了解協調，包括台電丶水利會丶水公司丶經濟部⋯⋯，他強調民生水資源的重要，要求台電不可為降低成本考量而濫放水發電，而水利會也要兼顧農業最低需求就好，一一切以保民生用水為優先。

許文志廰長完成任務後，報告了宋楚瑜，宋也交待了新聞處發布協調結果，由此可看出宋楚瑜主持省政所強調的「反應」和「效率」，確有幾把刷子。而此新聞的「發掘者」筆者，當然知道別人所不知的來龍去脈，內心也感佩宋楚瑜真有心。此事件發生後，幸好沒等到乾旱日真的來到，天公就下起甘霖來了，解除一場可能危機。此事無他人知曉，特誌於此存念。



位於德基水庫下游的石岡壩容量只有一百四十九萬公噸，等於台中一天的用水量，上游發電流下來的水超過容量，就只好「調節式放水」，數十年均同，看的令人心疼。示意圖／擷自維基百科，公有領域