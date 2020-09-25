數天前，在聯合國成立七十五週年的大會上，中共總書記習近平，以錄影侃侃而談：「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰⋯⋯」。習近平不但睜眼説瞎話，更吊詭的是，中共第二代祖師爺丶也是中國現代化的催生者鄧小平，在四十六年前1974的聯合國大會上，剛好提出一個未來性的「詛咒」：「如果中國有天變了顏色⋯⋯在世界上稱王稱霸，到處欺負人家，侵略人家，剝削人家⋯⋯，世界人民就應同中國人民一道『打倒它』」。

1974年，中華人民共和國已取代中華民國蔣介石集團代表，入主聯合國常任理事會，鄧小平以副總理身分向聯合國大會現場演說，他以堅定語氣表示：「如果中國有朝一日變了顏色，變成一個超級大國，也在世界上稱王稱霸，到處欺負人家，侵略人家，剝削人家。那麼，世界人民就應當給中國戴上一頂社會帝國主義的帽子，就應當揭露它，反對它，並且同中國人民一道打倒它」。

鄧小平「詛咒」成真

神哉！奇哉！鄧小平，四十六年前就在聯合國公開「詛咒」：有朝一日中國變成超級大國，也變了顏色，在世界上稱王稱霸，到處欺負人家⋯⋯，世界人民要同中國人民一道打倒它！而日前習近平也同樣在聯合國大會錄影演講，信誓旦旦「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍⋯⋯」，這豈不正是「此地無銀三百兩」，對四十六年前鄧小平的「詛咒」對號入座嗎？

四十六年前鄧小平的警剔性預言，如今中共都「做壞做滿」：「超級大國」丶「變了顏色」丶在世界「稱王稱霸」丶到處「欺負人家」丶「侵略人家」丶「剝削人家」，有那一樣沒做到？鄧小平句句見血封喉。至此，鄧小平則嚴厲指斥如此為「社會帝國主義」，要世界人民「揭露它」丶「反對它」，並聯合中國人民一起「打倒它」！

而四年前，美國人民出乎預料的揀選了政治素人川普為總統，他直來直往、不按牌理出牌的結果，剛好呼應了鄧小平四十六年前的「呼籲」，不但一改尼克森以來多數美國總統對中共的「綏靖政策」，反而努力揭露和反對中共的狼子野心，正聯合世界人民要「打倒中共暴政」。而中共建政以來，第二個欲「稱王稱帝」的習近平，由於野心太大，樹敵太多，正面臨以美國為首的美歐日印澳等民主國家的聯合「反對」！內外交迫的紙老虎政權，外厲內荏丶搖搖欲墜，說不定被鄧小平「一語成讖」！所以，趕緊在同樣聯合國大會上，否認他領導的中國要「稱王稱霸」，反而極力放低身段，要求聯合國「主持公道」！問題是，鄧小平的魔咒既下，習近平光耍耍嘴皮就能夠閃躲得了嗎？事有因果，天道不爽，時間快到！



美國選出川普擔任總統，剛好呼應了鄧小平四十六年前的「呼籲」，努力揭露和反對中共的狼子野心，正聯合世界人民要「打倒中共暴政」。圖／白宮Flickr