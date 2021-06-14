根據美聯社報導，一組律師向國際刑事法院的檢察官遞交證據卷宗。他們說，這些材料證明國際刑事法院擁有管轄權，可以立案調查中國政府對維吾爾人犯下嚴重罪行的指稱。

這是國際人權律師要求位於海牙的這家國際法庭調查中國據稱針對維吾爾人施加暴行的最新舉措。

這些律師在聲明中說，他們的卷宗表明，「維吾爾人被當成目標，受到逮捕並強制從塔吉克斯坦遣返」回中國西部的新疆地區，執行者是「中國特工人員」。

他們聲稱，「中國當局直接在塔吉克斯坦實施干預。因此國際刑事法庭對這些始於塔吉克斯坦並在中國延續的行動擁有管轄權」並敦促該庭檢察官立即立案調查。

立案申請人援引了國際刑事法院的一項涉及緬甸的調查案先例。緬甸軍隊被指控大規模驅趕和迫害羅興亞人，迫使幾十萬羅興亞人越境逃入孟加拉國。緬甸不是該庭成員國，但孟加拉國是成員國。

在羅興亞一案中，一組國際刑事法院的法官在2019年裁決，該庭「可以對部分發生在成員國領土上的犯罪行為行使管轄權」。

去年7月，代表流亡維吾爾活動人士的律師請求國際刑事法院對數以千計的維吾爾從柬埔寨和塔吉克斯坦被強制遣返以及新疆發生種族滅絕的指稱進行調查。

國際刑事法院檢察官去年12月發布報告說，對這些指稱的調查「目前沒有進行下去的依據」。

遞交卷宗的律師們說，他們的結論是依據在包括塔吉克斯坦在內的國家所進行的目擊者取證和調查。根據他們的結論，「國際刑事法院明顯有啟動調查的管轄權」。

根據一些研究，據估計有100萬甚至更多的人近年來在新疆被關進再教育營，其中多數是維吾爾人。中國政府還被指控在新疆從事強迫勞動、強迫節育、酷刑以及把孩子與被關押的父母拆散。美國政府和加拿大以及一些歐洲國家的議會指責中國政府在新疆犯有種族滅絕罪行。

中國政府否認在新疆踐踏人權。中國政府說，那些營地是出於預防恐怖主義和極端主義目的而設立的職業技能教育培訓中心，而且目前已經關閉。

上星期，一個民間法庭在倫敦開庭聽證，審理中國政府在新疆侵犯人權的指稱。中國稱這個特別民間法庭是「反華鬧劇」。