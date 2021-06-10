陳培哲院士現在被蔡總統的「支持者」定位為又紅又愛財，奇怪的是他在被聘為審查委員之前為什麼民進黨政府都沒查清楚，而且還聘他、又慰留他。看來染紅、愛財不是問題，不聽蔡英文的話才是問題。圖／擷自公視新聞影片，民報合成

今天筆者在獨派協議Line群組裏，收到的一則有關陳培哲院士的訊息。訊息一開始就說：「利益之所在，其實是可以理解的，人為財死、鳥為食亡，乃至理名言」接著說：「陳培哲任中國醫藥公司顧問，今網站緊急改為『名譽職』」。影射陳培哲院士本來就是貪圖錢財的中國公司拿錢顧問。

陳培哲就是那個辭去國產疫苗審查委員，並說委員會獨立性的最大困難來自蔡總統而一夕成名的台大醫學院教授。

只有真正支持國產疫苗前途的人，才敢說出這種得罪蔡總統的話。而這種人現在卻被蔡總統的「支持者」定位為又紅又愛財了。奇怪的是陳院士在被聘為疫苗審查委員之前，為什麼民進黨政府沒有查清楚陳院士的「又紅又愛錢」的底細，先是聘他、人家要辭又慰留他。看來染紅、愛財不是問題，不聽蔡英文的話才是問題。除非像筆者這種堅定的台獨支持者，台灣士農工商、功成名就的專業人士被中國「榮譽」的多的是。我敢斷言疫苗審查委員會裏面一定還有其他與陳院士同樣功成名就、被對岸「榮譽」的審查委員。

因此，我要恭喜蔡英文總統，疫苗審查會一定會照蔡總統的意思通過；理由無他，其他委員也怕被蔡總統的「左右」打成又紅、又愛財，甚至是又好X的「陳培哲第二」。

蔡政府上台以來，粗暴阻擋主權公投的路、強力反對正名制憲，把那些主張揚棄中華民國體制、正名台灣，制定新憲的綠營或獨派人士，用同樣的方法打成紅色的、藍色的同路人，以致綠營、獨派分崩離析，使台灣更難脫離「中國」的糾葛與牽制，不但讓中國歡欣大喜，也讓人懷疑蔡英文是在愛台、還是害台。