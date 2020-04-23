敦睦艦隊去哪兒了?國防部今天公布足跡圖，國防部副部長張哲平表示，艦隊於3月5日遊海軍左營軍港啟航，最後在4月9日返抵左營軍港。國防部證實敦睦艦隊抵港後，又出港監控共軍遼寧號，並於今日公布監控空拍圖。圖/取自國防部直播

國防部今日下午召開記者會說明敦睦艦隊染疫案調查進度，國防部證實敦睦艦隊抵港後，又出港監控共軍遼寧號，並於今日公布監控空拍圖。發言人史順文表示，中共遼寧號航空母艦（CV-16）及所屬護衛兵力5艘（護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965），本月12日經巴士海峽進入南海，昨日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。

敦睦艦隊去哪兒了?國防部今天公布足跡圖，國防部副部長張哲平表示，艦隊於3月5日遊海軍左營軍港啟航，12日駛抵帛琉，短暫停留3天後，於15日駛離帛琉，最後在4月9日返抵左營軍港。

張哲平解釋，14日上午在實施早點名後架設梯口檢小組登艦，上午7點30分聯檢小組完成登艦，於8點30分完成聯檢作業，下午2點30分舉行結訓典禮預演，15日上午正式舉行結訓典禮，下午2點開放人員分批休假。

另外，國防部今天也證實，中共遼寧號航空母艦(CV-16)及所屬護衛兵力5艘(護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965)，4月12日經巴士海峽進入南海，於22日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。

國防部發言人史順文也表示，中共遼寧號航空母艦（CV-16）及所屬護衛兵力5艘（護衛艦-542/598、驅逐艦117/119、快速戰鬥支援艦-965），本月12日經巴士海峽進入南海，昨日結束南海航訓後，再次航經巴士海峽續向東航行。

期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程監控外，並於我ADIZ內派遣海軍艦船8艘擔任警戒、監控及側護任務，確維國家安全與區域和平穩定。