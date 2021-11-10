作者指出，在醫師的培育過程裡，醫師老師經常注重在知識、技術方面的指導，希望他們從病人的「疾病」（disease） 學到診斷、治療、癒後的最新知識，但卻常忽略了讓學生們體會病人與家屬由疾病而感受到的「病痛」（illness）。示意圖／Pixabay

兩個月前我意外地接到一位剛由成大醫學系畢業的蔡醫師寄來的一封信。他念念不忘他曾經答應過我，要把他五年級時，第一次臨床實習照顧病人所遭遇的挫折經驗整理出來，但他卻始終未能付諸實行。

他說：「想當初不僅拿出來報告，也成為醫學倫理課討論的案例，印象深刻到完全無法忘記，影像跟病歷都還好好的保存在資料夾，現在想想也不怎麼覺得丟臉了，還是好好拿出來分享吧……畢竟總是會犯錯的……」就這樣我終於有機會讀了這位即將展翅高飛的新科醫師，回顧自己最初進入臨床實習時的「慘痛經驗」，以及他如何在臨床護理師的幫忙下，學會了照顧病人所不能沒有的體貼、關懷與同理。

蔡醫師的這篇文章我讀了又讀，心中最大的感慨是：雖然醫學生在實習期間，都免不了會碰到自認並沒有做錯，但病人或家屬反應不佳的經驗。然而大多數醫學生都會為了學會他們心目中好醫師應該具有的「知識」、「技術」，而忍下這種病人或家屬「不合理」的回應，但卻很少學生會進一步反省自己之所以遭受到病人或家屬的「白眼」，是否因為自己的「白目」，而未能由這種經驗，領悟到好醫師更應該注重的「態度」。

學生時代蔡醫師滿懷興奮地走入醫院，想不到第一次照顧病人時就遭遇到「白眼」使他心理受到嚴重的創傷，差點澆熄了他的滿腔熱血，還好透過專科護理師「學姊」的耐心指點鼓勵，他終於學會了對病人與家屬應有的尊重與體貼，最後贏得了他們的信任與尊重，而與他們建立了令人羨慕的醫病關係。

令我印象特別深刻的是蔡醫師在事隔一年多才寫出的這篇文章，他還能描述事發當天自己的感受，細膩地寫出他在病房遭受病人的父親下逐客令的情景，而在這種羞愧困惑的時候，他打電話向專科護理師學姊求救的情景使我十分感動。更讓我感到驚奇的是，這位曾經幫忙蔡醫師的「學姊」看過蔡醫師的文章後，也願意寫出她當年幫忙醫學生的心得。

在醫師的培育過程裡，醫師老師經常注重在知識、技術方面的指導，希望他們從病人的「疾病」（disease） 學到診斷、治療、癒後的最新知識，但卻常忽略了我們也應該讓學生們體會病人與家屬由疾病而感受到的「病痛」（illness），而提高學生對他人痛苦的敏感度，才能緊守自己「態度」與「行為」的分寸。

醫學教育的研究報告由國內外的醫學生問卷調查，都指出醫學生在臨床實習階段的學習，最主要並非來自學識技術高超的大教授，而是來自「學長」、「學姐」的住院醫師，因為大教授的指導往往只是每天短時間的教學回診或是大堂課的授課，而真正有充分時間陪伴學生一起照顧病人的通常是住院醫師，但這些年紀與醫學生相近的學長姐所能教他們的也都偏重於知識與技術方面。蔡醫師的文章卻是我第一次見識到當醫學生需要幫忙時，護理師可以及時伸出援手，不只給予言語上的安慰鼓勵，幫他重建自信心，並替他在病人與家屬面前打圓場，陪他一起探視病人，及時給了他定心丸。

最後我忍不住想起哈佛大學醫學院院長費德曼教授（Daniel Federman）生前曾應邀來我所在醫院示範教學一週，留下許多令人印象深刻的有關教導醫學生的態度與行為的智慧。他在言談間，一再表示醫學生可以從護理人員身上學到許多對病人與家屬的態度，他還非常幽默地指著他夫人，告訴我：「我當醫學生初到醫院實習時，就從這位護理長身上學到許多『珍貴的心得』（clinical pearls）。後來我發現要離開這病房時，我還有許多需要繼續跟她學習的地方，所以我就決定請她做我的太太，而得到『繼續教育』（continuing education）。」



哈佛大學醫學院院長費德曼教授（Daniel Federman）一再表示醫學生可以從護理人員身上學到許多對病人與家屬的態度。圖／擷自哈佛大學網站

這星期蔡醫師充滿感性的懷舊以及丁護理師的現身說法，希望可以使關心醫學教育的老師們好好思考，我們如何在教學醫院的環境，營造這種醫師與護理人員互相尊重，共同努力培育醫學生成為「知識」、「技術」、「態度」兼修的良醫。同時我也由衷地希望病人與家屬能夠參與這種培育良醫的機會，讓我們的子孫有更多的好醫生可以照顧他們。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台