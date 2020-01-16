中國歐盟商會16日發表一份以中國「一帶一路」為題的調查報告。報告直指由於資訊不透明，歐盟企業或廠商多半難以參與這項牽涉到中國未來發展的重大戰略計畫。圖／取自中國歐盟商會網站

中國歐盟商會（European Union Chamber of Commerce In China）於北京時間16日，發表了一份以中國「一帶一路」為題的調查報告。報告中直指，由於資訊不透明，歐盟企業或廠商多半難以參與這項牽涉到中國未來發展的重大戰略計畫。

根據外電報導，歐盟商會在報告中挑明指出，商會成員的歐洲各企業在投資「一帶一路」這個重大項目上，遇到最大的障礙就是缺乏相關招標案的詳細資訊，且連採購系統本身也不夠透明。

這份報告還對歐盟商會所屬企業做了一項調查，結果證實，在受訪的全部132家企業當中，僅有20家左右，過去曾參與「一帶一路」的相關計畫。商會在報告中解釋：「我們會中參與投資的多數企業，都是透過中國政府或者合作廠商才能得到相關訊息，換句話說，基本上能夠參與投標的企業都已經過了某種程度的篩選。」

而得標的歐盟企業也在報告中反饋此一狀況，聲稱最終之所以能夠得標，主要還是因為這些廠商的產品或服務，沒有相應的中國企業可提供，其中最具代表性的包括了大眾運輸、物流、以及金融服務業等。

報告還提到，基於同樣的（不透明）理由，指標性的國際組織諸如世界銀行（World Bank）與亞銀（Asian Infrastructure Investment Bank），這些具規模的開發銀行在「一帶一路」項目上的投資參與率很低，這些開發銀行對於投資標的有較為嚴格的審核規範。

總部設於北京的「中國歐盟商會」是一個非營利性、非政府組織，旨在為歐盟設於中國的企業爭取權益，改善當地商業環境，並提供歐盟企業支持與服務。