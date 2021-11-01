北美洲台灣人教授協會 (North America Taiwanese Professors’ Association, NATPA) 「廖述宗教授紀念獎」及「廖述宗教授研究獎金」開始受理推薦及申請。圖／取自北美洲台灣人教授協會網站

2022年第8屆「NATPA 廖述宗教授紀念獎」公告

宗旨：北美洲台灣人教授協會 (North America Taiwanese Professors’ Association, NATPA) 藉由「廖述宗教授紀念獎」肯定並獎勵對於台灣的人文、科技、社會或政治有卓越貢獻的個人、團隊或團體，以紀念廖述宗教授一生對台灣的熱愛與奉獻，並發揚光大廖述宗教授於1980年創立NATPA回饋台灣社會的精神。

獎金：本紀念獎由 NATPA「廖述宗教授紀念基金」每年最多頒發給二名得獎者。這個紀念獎分成兩組：（A）「長期貢獻獎」一名，獎金一萬美元；（B）「青年貢獻奨」一名，獎金一萬美元。

資格：此獎項的主要精神，在於（A）肯定長期耕耘，並對台灣有卓越貢獻（B）有濳力為臺灣做出重大貢獻的海內外台灣人。被提名者必須有維護台灣主權，追求社會公義，捍衛民主人權，發揚台灣文化，或致力於台灣永續發展的具體作為與記錄，足以彰顯台灣人精神，作為社會之典範。

徵選辦法：每年11月初公佈徵選辦法。由有關院校或社團推薦，或者由 NATPA 會員推薦。推薦文件包括: 由推薦者寫的推薦信一封，加上由三位不同的人寫的推薦信三封，及被推薦者的簡歷（最多20頁），用漢字或者英文書寫皆可，由推薦者以電子郵件一齊寄到 NATPA 「廖述宗教授紀念奬」委員會召集人電子郵件地址即可。被推薦者的文件，自動保留在徵選名單裡，繼續被評審的有效期限是三年。如果沒有被選上，三年之後，可以再度重新被推薦屬於（A）「長期貢獻奬」或是（B）「青年貢獻奨」。

評審辦法：由 NATPA 「 廖述宗教授紀念獎」委員會的11名評審委員，擔任審查工作並選出得獎者名單。這兩組獎項，「長期貢獻奬」或是「青年貢獻奨」，是分開評審並選出得獎者名單。

日期：

（1）推薦日期：2021年11月1日到2022年3月1日。

（2）公佈得獎日期： 2022年4月公佈得獎者名單。

（3）頒獎日期：2022年7-8月 NATPA 年會期間。



NATPA 「廖述宗教授紀念獎」委員會

召集人：黃界清

電子郵件地址：jechin.han@gmail.com

2022年第8屆「NATPA 廖述宗教授研究獎金」公告

宗旨：北美洲台灣人教授協會 (North America Taiwanese Professors’ Association NATPA) 藉由「廖述宗教授研究獎金」來獎勵並贊助個人或社團，針對台灣重要議題進行研究並發表論文，以紀念廖述宗教授一生對台灣的熱愛與奉獻，並發揚光大廖述宗教授於1980年創立 NATPA 回饋台灣社會的精神。

研究獎金： 由NATPA「廖述宗教授基金」頒發，每名受獎者獎金為兩千至五千美元，每年總共獎金為一萬美元。研究時間以一年為限，受獎者發表論文後可再申請。

資格：此獎金所贊助的議題，包括有關台灣的歷史文化、政治民主，社會公義、經濟與科技，環境與生態、國家主權及安全等。申請學者不限國籍，但要認知台灣人有有權維護台灣主體性與永續發展等的價值觀。

徵選辦法：每年11月初公佈徵選辦法。由非營利機構（包括學校或是社團）的個人或者團體提出申請，或者由 NATPA 會員提出申請。申請文件包括「硏究課題綱要與申請金額說明」（最多5頁），支持信函 2 封，及申請者的簡歷（最多10頁），用漢字或者英文書寫皆可，由申請者以電子郵件寄到 NATPA 「廖述宗教授研究獎金」委員會召集人的電子郵件地址即可。註：2021年的申請者，可以再次重新申請2022年度的研究獎金。

評審辦法：由 NATPA 「 廖述宗教授研究獎金」委員會的11名評審委員，擔任審查工作並選出得獎者名單。

日期：

（1）申請日期-2021年11月1日到2022年3月1日。

（2）公佈得獎日期-2022年4月初公佈得獎者名單。

（3）研究獎金有效日期：2022年8月到隔年7月完成研究報告為止。



NATPA 「廖述宗教授研究獎金」委員會

召集人：李敦厚

電子郵件地址：tunhoule@hsph.harvard.edu