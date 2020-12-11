多位美國國會議員及學者專家呼籲即將上任的拜登政府，透過多邊方式尋求國際社會更多民主夥伴支持台灣抵禦中國的壓迫和孤立，讓台灣的民主得以在印太地區持續存在，並對全球做出貢獻。示意圖／美國國會大廈 Pixabay

多位美國國會議員及學者專家呼籲即將上任的拜登政府，透過多邊方式尋求國際社會更多民主夥伴支持台灣抵禦中國的壓迫和孤立，讓台灣的民主得以在印太地區持續存在，並對全球做出貢獻。

眾議院外交事務委員會亞太小組委員會在10日一場關於美台關係的虛擬聽證會中，議員們不分黨派表達國會對台灣安全繁榮和民主自由的支持，希望學者專家能就美國如何支持台灣應對中國壓力、維護台海和平穩定提出政策建議，作為國會督促拜登政府的參考。

小組委員會主席阿米·貝拉（Ami Bera, D-CA）說：「當我們想到台灣、中華人民共和國和美國之間的關係時，我們不能忽視與台灣最緊密相關的關係是和中華人民共和國的關係，我們的政策和美國長期的政策是，要以台灣人民的意志和平解決台灣和中華人民共和國之間的爭端，因為台灣是民主政體。這個解決過程只能在台灣和中華人民共和國之間進行。我們不應該把這場爭端與我們和中華人民共和國之間可能存在的其他問題相提並論。儘管如此，中國最近所採取的軍事行動並沒有加强两岸關係，同時積極破壞了全球對中國的輿論。」



亞太小組委員會主席阿米·貝拉（Ami Bera, D-CA）。圖／擷自維基百科，公有領域

這場名為「美國與台灣：逆境中恆久的連結」的聽證會，也是長期力挺台灣的亞太小組委員會首席共和黨議員約霍（Ted Yoho, R-FL）卸任前的最後一場聽證會，他以自己提出的《台灣獎學金法》及《防止台灣遭侵略法》（Taiwan Invasion Prevention Act ）為例指出，台灣正面臨中國的武力威脅，需要美國和其他西方民主國家的支持，希望拜登政府能夠研擬一套新的台灣策略，來回應中國解放軍對台灣日益增強的軍事壓迫。



亞太小組委員會首席共和黨議員約霍（Ted Yoho, R-FL）。圖／擷自C.SPAN影片

約霍說：「我們必須迅速果斷地採取行動應對眼前的挑戰。這包括解決中國解放軍以武力入侵台灣海峽等迫在眉睫的威脅，以及該地區發生軍事衝突愈來愈高的可能性。我們任何一個國家都不希望流血衝突，但誤判和錯誤溝通都會引發衝突。我們必須採取新的戰略明確策略，清楚表明美國在台灣問題上的立場，這不應該是美國一個國家的立場，所有西方民主國家都應該站出來，為西方國家或任何擁有西方民主的國家挺身而出。」

在聽證會上作證的華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國權力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，台灣的繁榮對美國至關重要，「美國必須創造一個環境讓台灣能持續保護自己的自由並進一步鞏固民主，以便它能作為中國及全世界的榜樣，證明即使面對中國的恫嚇，民主仍然有其韌性和價值。」



華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國權力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）圖／擷自伊利諾伊州立大學網站

她說，川普政府已經採取許多作為加強台灣的安全和信心，包括軍售、高層訪問，以及在民主治理及新冠肺炎防疫等議題的合作，國會也通過包括《台灣旅行法》和《台北法》等立法表達對台灣的跨黨派支持，不過她認為，有些較具象徵意義的做法可能帶來負面影響，新政府在考慮與台灣在敏感領域的合作時應該評估其成本效益。

葛來儀也提到，即將上任的拜登政府將繼承一個強健的美台關係，在蔡英文領導下台灣可以被視為是美國可靠及有效的伙伴，「美國必須一貫地視台灣為一個有價值的伙伴，而不是用來與中國競爭的武器」，美國對台政策的指導原則應該是「不造成傷害」（do no harm），不能被視為過於挑釁。

「如果中國認為美國已完全拋棄其一中政策，正在朝最終承認台灣—中華民國的方向移動，那麼我們將處於一個非常危險的境地，」葛來儀說。

她認為，強化台灣安全的最佳方式就是通過多邊方式，同美國的理念相近夥伴如七國集團（G-7）或民主十國集團（D-10, Group of Democracies）合作，發表共同聲明支持台灣重返世界衛生大會（WHA），「這是我認為可以影響中國行為的一個方式，無論習近平的野心是什麼。」

美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）也認為，美國不應該把台灣當成與中國對抗的武器或工具，雖然台灣不想被中國吸納，但它也不願與中國敵對，更不希望被捲入華盛頓與北京的衝突，「當華盛頓與北京能管控分歧，台灣的空間也跟著擴大。反之，台灣的空間就會遭到擠壓。」



美國戴維森學院政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）。圖／擷自C.SPAN影片

她認為，美國可以採取的具體作為，包括與台灣有意義的經濟交往，例如雙邊自由貿易協定、讓台灣在國際組織的參與正常化、避免發表好聽但可能有意外後果的言論、加強美台官方溝通以增進對彼此利益所在的理解，以及把台灣列為美國不分黨派的優先事項等。

不過任雪麗說，美國最重要也是現在就能在支持台灣及其他新興民主所做的，就是確認自己對民主的承諾，尊重美國人民的意志，維持自身民主體制的完整性。

任雪麗也認為美國應該通過多邊方式支持台灣，例如美台之間的「全球合作與訓練架構」（GCTF），就是一個很好的多邊途徑來幫助台灣擴大與其他國家的實質關係。她說，這個架構正在開始開花結果，帶來正面效應。

前國會研究處亞洲安全研究員簡淑賢（Shirley Kan）說，國會對於監督行政當局是否落實《台灣關係法》有非常重要的角色，美國的政策必須制衡中國共產黨對和平、自由日益增加的挑戰，加強與台灣的合作可以確保中國解放軍對的恫嚇將會失敗。其次，川普政府已經將對台軍售常態化，逆轉了過去奧巴馬政府以不定期的包裹方式售台武器，拜登政府是否在軍售過程上有所倒退，或減少美台軍事人員的交往接觸，國會必須加以關注。



前國會研究處亞洲安全研究員簡淑賢（Shirley Kan）。圖／擷自CSIS影片

另外，簡淑賢也說，美國的戰略目標是要維持一個強健和民主的台灣，能夠威懾解放軍，並在全球權力平衡上作為一股自由的力量，如此將有助於未來通過和平方式解決分歧而不需要美國的軍事介入，國會有各種選項來協助行政當局維持美國的戰略利益。

雖然聽證會一片支持台灣的呼聲，但議員們也關注台灣是否對自己的安全防衛付出必要的努力。三位學者看法一致，都認為台灣為自己安全做出的投資遠遠不夠。

任雪麗說，多個民調結果顯示，有許多台灣人認為美國會保護他們，台灣年輕人不用當兵或從軍是因為美國對台灣安全有所承諾，但近來台灣總統蔡英文已經做出許多努力，告訴台灣人民他們在台海軍事危機上所扮演的核心角色，「台灣領導人，包括蔡英文在內，面對的最大挑戰就是說服自己的人民，台灣今天面對重大軍事威脅，他們必須為台灣的防衛投入更多資源，包括自己的時間和生命。」

也因此，任雪麗反對美國改變戰略模糊的政策，給台灣明確和無條件的安全承諾。她說，「對台灣提供美國人民生命和財產的無條件保證，將會破壞那個努力。」