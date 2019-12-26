退役將領吳斯懷被國民黨提名成為不分區立委候選人排名第4後，成了這次選戰的指標性人物，民進黨將在本月29日舉行「護國保台，下架吳斯懷之夜」。圖／作者提供

退役將領吳斯懷被國民黨提名成為不分區立委候選人排名第4後，顯然成了這次選戰的指標性人物，最近「下架吳斯懷」已經成為社會的焦點，民進黨將在本月29日舉行「護國保台，下架吳斯懷之夜」，其副秘書長林飛帆昨天召開記者會表示，「下架吳斯懷」不只是民進黨或特定政治立場要關切的事，而是「不分藍綠」的國家安全隱憂。

其實民進黨立委候選人吳怡農早在上個月就發起「全民下架吳斯懷」運動，不但讓自己及綠營的選情大有起色，也讓社會形成「下架吳斯懷」現象，本土陣營（台派）不分朝野不約而同，設定「下架吳斯懷」，舉辦晚會或大遊行，而在野的國民黨內，也傳出雜音，看來「下架吳斯懷」，逐漸形成「社會共識」。

其一、民進黨把「下架吳斯懷」當做「護國保台」的主要訴求，要在本月29日晚間6點於民進黨中央黨部前北平東路舉辦「護國保台，下架吳斯懷」晚會。參與舉辦「下架吳斯懷之夜」活動的團體，包括台獨聯盟、台灣教授協會、台灣之友會、小英之友會、台灣制憲基金會、台灣安保協會、台灣基督教長老教會、台灣社、台灣北社、南社、中社、永社、台北水噹噹婦女協會、北美台灣教授協會等，陣容強大。

其二、本土在野陣營在幾天前，召開籌備會議，計劃在1月5日，發起「下架吳斯懷，拒投中國黨」全國連線大遊行。參加籌備會議的團體，包括了台灣國辦公室、公投盟、自由台灣黨、一邊一國行動黨、喜樂島聯盟、台澎黨等，這些團體的訴求是「抗中保台」，與民進黨主打的「護國保台」——保護中華民國，有明顯的區隔。

其三、國民黨提名吳斯懷後餘波盪漾，根據《鏡周刊》的報導，吳斯懷列名不分區一事引發內部分裂，黃復興黨部就分裂成為兩派，一派以黃復興地方黨部系統為主，不滿吳斯懷重挫選情，另一派以主委金恩慶為首的黃復興系統，仍然支持吳斯懷，外傳吳過去率領「八百壯士」抗議400多天，深獲軍系出身的金肯定，黃復興黨部才會堅定力挺吳到底。

其四、國民黨台南市立委第6選區候選人洪秀柱表示，國民黨沒有一個人能夠幫吳斯懷說清楚講明白，還跟著民進黨罵，實在是太沒有用了。洪這席話的意義，在於國民黨內部已經因為是否支持吳一事，產生重大雜音，可是洪強出頭為吳辯護的結果，導致台灣基進黨舉辦記者會，批評洪秀柱是女版吳斯懷，要求選民下架「吳斯懷們」。

根據估計，要讓吳斯懷無法進入立法院，國民黨在政黨票的得票數需少於159萬票，但國民黨在2016年的不分區約有328萬票（26.91%），並獲得11席的不分區席次，若要在本屆「下架吳斯懷」成功，形同國民黨在不分區得票數需被「腰斬」，民眾黨不分區立委候選人蔡壁如曾在臉書上分析，吳斯懷被下架的機率「比被雷打到還低」；可見這是個「不可能的任務」，但無論如何，卻對強化凝聚本土陣營選票，將會產生很大的催化作用。