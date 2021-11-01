日本首相岸田文雄所領導的自民黨在本次大選成績超出預期，贏得眾議院465個議席當中的至少261個席位。圖／擷自FRANCE 24 English影片

日本選民星期天（2021年10月31日）進行國會選舉。執政的自民黨超出預期，贏得眾議院465個議席當中的至少261個席位。這個數字少於自民黨在2017年大選中贏得的276個席位，但仍然使自民黨單獨獲得了眾議院的多數席位，為新上任首相不久的岸田文雄推動各項新政鋪平道路。

稍早前在投票者出口處所做的民意調查顯示，自民黨可能需要與執政夥伴公明黨的席位加在一起才可能達到執政多數席位。

此前，岸田文雄本人也曾為自民黨在這次選舉中的表現提出了在眾議院465個席位當中獲得233個的目標。

一個月前，岸田文雄成為自民黨領袖和政府首相，並在執政僅11天後宣布解散國會眾議院，試圖乘勝追擊，通過10月31日的大選擴大自民黨的政治版圖。

他在做出那項決定後在首相官邸對媒體表示，「我希望用選舉來告訴民眾我們要做什麼，我們的目標是什麼。」

民調顯示，日本選民希望看到政府採取果斷措施終止新冠疫情，重建經濟。

現年64歲的岸田文雄承諾推出龐大的經濟刺激措施以抗衡疫情對日本經濟造成的影響。日本是當今世界第三大經濟體。

他還提出計劃要實行所謂的「新資本主義」，更公平地分配財富。但其「新資本主義」的細節依然不清楚。

自民黨還希望大幅度提高國防預算，增強導彈防禦能力，並應對中國日益咄咄逼人的擴張行為。

岸田文雄在競選首相期間曾表示，如果當選，他會強化國防和海警隊力量，不會盲目地堅守國防開支不超過國內生產總值1%的常規。

他還說過，如果台灣海峽發生戰事，日本會受到很大影響，因此日本應繼續加大防務建設，以應對外來的威脅。

岸田文雄當選後留用了現任外交大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫，顯示他領導的政府將會繼續以美日同盟為安全基石，並以強勢應對中國的地區擴張行為。

中國國防部一位高級官員上個月說，「日方大幅增加防衛開支，大量購買武器裝備，頻繁舉行大規模軍事演習，這與日方聲稱奉行的『專守防衛』政策極不相符。」