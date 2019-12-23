時代力量的「國會戰神」立法委員黃國昌盛讚自家辦公室主任賴嘉倫：「是我最信任的戰鬥夥伴，也為我提供最強的協助。」如今賴嘉倫為了實踐心中理想，決定站出來參選區域立委，希望持續茁壯改革的力量。圖／時代力量提供

距今五年前的台灣，出現一波強大的公民運動 ─「太陽花運動」。這波快速湧現的新民主浪潮，讓台灣政壇進入嶄新里程碑。「太陽花運動」的浪潮標榜向上的力量，吸引了無數政治素人的新血輪投入傳統選舉；不只如此，「太陽花運動」結束後，這股匯聚有成的力量更訴求實踐「公平」與「正義」的價值，像是：居住正義、租稅公平、勞動權益、司法改革、金融改革……最終目標，則是鎖定改革已日益腐化的行政與立法機關，時代力量就是在此背景下誕生的政黨，賴嘉倫則是其中一員戰將。

而在這批受新浪潮吸引而奮不顧身投入政壇的新血中，也包括代表時代力量出戰本屆七星選區（新北第12）區域立法委員的賴嘉倫。在被譽為「國會戰神」黃國昌立委身邊擔任辦公室主任一職的他，也是時力幕僚團隊的中流砥柱之一。

新時代的國會 需要加入新的力量

在黃國昌口中，「賴嘉倫是我最信任的戰鬥夥伴，也為我提供最強的協助。」或許正是賴的最佳註解。然而，具備國會法案與在地服務經驗的賴嘉倫，一來畢竟名氣不如「戰神」響亮；兼之，藍綠兩大黨在本區投入資源、重兵夾殺——從藍營老將李永萍到綠營純「政」二代的賴品妤，令小黨出身的賴嘉倫在2020台灣大選這場戰役中打來格外辛苦。他自己也很清楚，無論人力、物力、財力，小黨的形勢都很艱困，但賴嘉倫說選擇這條路，就是為了實踐一份理想。

賴嘉倫畢業、退伍後，先後在與所學相關的全國工總及智財權公司等產業任職，投身政壇，完全是台灣政治環境蛻變下的一份機緣。

賴嘉倫回憶道，他是在2013年「洪仲丘事件」時才開始逐步涉入公共事務的。大學時的賴嘉倫在中原念財經法及智慧財產權，後來再上台大國發所攻讀中國研究等取得碩士學位。他說他當兵比同輩晚，「洪仲丘事件」發生時才剛退伍沒多久，也正因如此，賴嘉倫對軍中人權問題感受特別深。在此契機下他加入「1985行動聯盟」，賴嘉倫還記得，「那時下班後天天跑去參加靜坐、抗議等活動，希望找出真相。」在「白衫軍運動」數十萬人民上街頭示威後，洪仲丘事件終於在馬政府與國防部認錯、改善軍中懲罰制度與檢討軍法下落幕了，也為後來太陽花運動、時力組黨甚至柯文哲當選台北市長孕育出力量。

賴嘉倫說，他就是在1985行動聯盟時期因商討「軍冤家屬權益」才認識黃國昌的，受到志同道合的理念影響，「太陽花運動」後他獲悉黃國昌有意投身政壇，決定一同加入，成為黃身邊最重要的幕僚團隊成員之一。



圖／時代力量提供

賴嘉倫回憶在國會將近4年的歷練，黃國昌跟他及幕僚團隊共同努力推動各類修法及立法，從反紅媒、國會改革、轉型正義、居住正義、人民參審權、金融旋轉門、體協改革、婚姻平權、捍衛勞權、納稅者或金融消費者保護等歷程，賴嘉倫形容自己幾乎無役不與，「我們從未懼怕政商集團與金權勢力的壓力，揭露各項弊案、打擊貪官汙吏、批判酬庸肥貓惡習。」賴嘉倫娓娓道來，細數包括樂陞、兆豐、永豐、慶富、TRF、大創、普悠瑪等案件，他覺得過程中最令自己感動的，就是當團隊和小市民、消費者站在一起，替人民發聲爭取權益時的一份心意。

然而諷刺的是，這段過程卻也突顯出時力和黃國昌團隊在問政時的無力感：小黨對公平、正義等理想的堅持，許多時候在對上藍綠兩大黨的多數優勢時，直如螳臂擋車。賴嘉倫解釋這也是為什麼，團隊在對「台灣未來何去何從？」幾經深思後，希望在本屆大選提出「壯大改革團隊」的訴求，賴嘉倫說，這也成為他決心站出來參與競選的幕後動力之一。

簡言之，賴嘉倫跟黃國昌都認為：未來國會需要更多認同「公平與正義」價值觀的夥伴加入，堅持改革步調，他們最初懷抱的那份理想，才有一步步實現的可能。

過去賴嘉倫在黃國昌辦公室中的角色，除了綜理地方陳情案件之外，最重要的工作就是對國會中質詢、揭弊等案件的研究調查，包括擬定與提出各種策略，賴嘉倫與辦公室團隊扮演黃國昌問政運作的核心。黃國昌揭弊以認真、扎實聞名，擔綱國會辦公室主任的賴嘉倫功不可沒，所以才會在黃口中屢獲肯定。未來，賴嘉倫劍指國會，他期許自己能和其它時力夥伴進軍立法院一同打拚。賴嘉倫說，如能獲選民青睞勝選，他自己將優先鎖定納稅人與消費者等相關權益保障的法案來立法、修法，與此同時，他原本專長的智慧財產權也是頗值得來發揮的問政領域；至於原本時力黨團著重的像是居住正義、酒駕、兒少等議案，更是不在話下。

訪談過程中，賴嘉倫談到藍綠兩大對手在主要選區汐止當地的一些宣傳狀況，他感慨表示，從主要幹道上的競選看板，很明顯可看出，「兩邊都砸下很多資源在做動員和宣傳。這方面，我們小黨完全無法相提並論。」賴嘉倫形容道。不過他不曾氣餒，一邊繼續聊起明、後天預定的掃街拜票計畫。賴嘉倫自嘲資源少，他只能憑藉扎實的在地服務，還有對理念的堅持，他會一步一腳印地爭取每一位基層選民的認同。



圖／張軒閔