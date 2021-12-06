日本前首相安倍提到：日本有147隻最先進的F-35匿蹤戰鬥機，表明日本在2027年之後，仍有能力行使自衛權介入台海衝突，對台灣情義相挺，令人感動。圖／擷自安倍晉三youtube影片 2021.12.1

日本前首相安倍晉三12月初1應台灣「國策研究院」邀請，就《新時代台日關係》透過網路影視發表演講。安倍著是「自由閣開放的印太策略」觀念的策劃者，美國前總統川普對遐擬訂美國的印太策略，重新提升台灣的戰略地位。

安倍在演講中強調：日本的先島群島、與那國島等離島，離台灣不過100公里左右，支那共產黨綁匪若採取武力侵犯台灣，是對日本國土的重大危險，日本無法度容允這種代誌發生。伊講：「台灣有代誌」等於「日本有代誌」，嘛會當講等於日美同盟有代誌。伊公開警告講：這項認知，北京領導階層，尤其是習近平，絕對祙當誤判。

真濟台灣人在安倍這場演講後，真受感動嘛真歡喜，對台灣安全加逐放心。其實，舊年2020年9月才接安倍的日本首相菅義偉等，著攏有意無意公開稱台灣是「國家」，暗示無承認台灣是支那的一部份。副首相麻生太郎7月初在東京對「時事通訊社」記者講：支那侵入台灣可能對日本構成一種「外來威脅」，可能啟動日本和美國的聯合行動，防衛這個民主的島嶼。

日本政府高層官員後來補充解釋，支那一旦侵入台灣，續落著是要侵犯琉球，所以日本有權利啟動有限的聯合自衛行動。安倍在這擺對台灣人的演講，嘛強調：若關係日本生死存亡的事件發生，日本和美國著可以聯手，發動行使集團自衛權。以美國和日本目前的軍事能量，支共綁匪的實力還差尚遠，雖然四界耀武揚威，其實是椪風水雞。

自2021年初以來，美國、日本和其他主要民主國家，支持台灣抵抗支共綁匪侵略的言論真濟。這種政治氣氛基本上嘛反應，民主國家對未來支共綁匪製造台海動亂相當有戒心。支共綁匪在2020制定一個新的軍事能力目標，要在2027完成建構「智慧化」的軍事網絡系統。美國國防部長在11月初向國會報告，講：「支共綁匪若達成2027的軍武目標，解放軍著有較可靠的軍事選擇來應付台灣緊急情勢。」講予白著是：美國的軍機戰艦有高度的危險性，介入台海衝突。2027就按呢，成做在討論台海問題不斷被提起的年份。

美國和日本攏知影，台灣若落入支共綁匪的控制下，會重傷日本的經濟安全，嘛會嚴重削弱美國的國際霸權地位，會將世界秩序推入一個真無穩定的狀態。總是，支共綁匪的軍事能量強度，會影響美國和日本支持台灣的意志和決定。美國和日本目前有絕對優勢，嚇阻支共綁匪對台灣動武。總是，現實的發展是，美、日嚇阻支共綁匪的能力到2027了後，會遭遇嚴峻的挑戰。

美國支持台灣是基於評估支持台灣的「意義和價值」，日本支持台灣，除了基於「意義和價值」，另外還有和台灣人長期交流建立的「情義」。台灣一定著解決國家認同分歧的現狀，台灣國防一定著徹底台灣化，才能當真正建構全民防衛戰備，予台灣人逐清楚是為自己的台灣而戰，台灣人的自立自強，才會當創造堅實的「意義和價值」。台灣人嘛應該繼續加強和日本做密切的民間交流和學習，一方面以日本文化發展經驗，幫助台灣社會去支那化，並且引進日本社會發揚的獨立自尊人文素質，予台灣和日本有閣較深的情義相連。

2027以後，支共綁匪若對台灣發動軍事攻擊，一般認為有三種可能的方式：發動網路戰，破壞並擾亂台灣國防和民生運作；封鎖台灣海空領域，孤立台灣；發射飛彈攻擊台灣重要軍事設施。

台灣社會若有堅強的台灣民族主義信念，彼三種攻擊方式，攏無可能動搖台灣人堅守家園的意志和決心。若台灣社會無堅強的台灣民族主義意志，按呢，可能較緊逼台灣社會屈服的是「封鎖」策略。美國除非準備和支共綁匪正面開戰，否則，美國和日本的船呣敢運輸物資補給台灣。有一寡美國的軍事評論家，認為美國較可能採取的反制方式，是在波斯灣、印度洋和南海封鎖支共綁匪的運輸路線，雖然可以造成支共綁匪極大的經濟損失，卻無法度及時救援台灣。

有軍事評論家認為，事實上到2027，支共綁匪還無能力阻擋美國的匿蹤戰略轟炸機，飛入支那轟炸軍事目標。總是，真濟美國軍事評論家的疑問是：在支共綁匪已經擁有較強烈而且有效的反擊能力的狀況下，美國為著顧台灣來和支共綁匪正面開戰，咁有意義和價值？

安倍對這寡2027後的前瞻分析，一定有掌握相當的資訊。伊在這擺對台灣人的演講，講出：日本有147隻最先進的F-35匿蹤戰鬥機，並且已經開始進行實戰配備。遮某種程度是向支共綁匪表明，日本在2027了後，猶原有能力行使自衛權介入台海衝突，嘛是對咱台灣人一種情義相挺的表明。



台灣應該繼續加強和日本做密切的民間交流和學習，讓台灣和日本有更深的情義相連。示意圖／擷自網路，民報合成