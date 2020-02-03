武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情蔓延，但許多民眾買不到口罩，中國國民黨文傳會代理主委王育敏今(3)日表示，民眾「一罩難求」，她建議以實名制憑健保卡或身分證等領取或購買；另國民黨立委蔣萬安也提議，透過特別預算讓民眾憑戶口名簿免費領口罩，許多里長都願意協助發放口罩。

王育敏今天表示，民眾對於口罩的需求量增高，雖然民進黨政府祭出禁止出口與統一徵購、調控、售價等措施，但仍是「一罩難求」，引發排隊搶購、求助無門等亂象，顯然政府在分配調控、資訊公開等方面還有很大的改進空間。

她呼應新北市長侯友宜提出以健保卡領取口罩的提議，認同使用實名制的方式，憑藉健保卡或身分證等身分證明文件來領取或購買口罩，以落實資源公平分配，並照顧到每位有口罩需求的國民；此外，為避免通路或分裝成本導致政府訂定的口罩售價高於市場行情，她也建議，應回歸政府體制的分配作業，政府徵購的口罩可層層分配至各縣市政府，再統籌分送至各鄉鎮區公所，甚至細分至村里長辦公室，依據設籍名冊，由在籍居民前往領取或購買，不僅能確保人人能領取口罩，也能解決當前民眾排隊搶購或「求罩無門」的亂象。

「資訊公開透明是消除民眾疑慮的不二法門」，王育敏呼籲政府應公布具體數據，告訴國人每天生產了多少口罩？政府統一控管了多少？分配到各地的數量有多少？行政院應在官方網站以表格方式將口罩運用的相關數據清楚呈現，且定時更新，以降低民眾擔心口罩短缺的恐慌，也可避免不必要的謠言或揣測。

中國國民黨立法院黨團今天也召開「政府防疫沒配套，口罩開學都亂套」記者會，蔣萬安提出建議，配送資訊要透明、鋪貨通路要普及、發送方式要便民，指政府應透過網路或APP，讓民眾清楚知道口罩配送到各通路的時間、到貨量等資訊。

他認為，可透過特別預算方式，免費提供民眾口罩，可以憑戶口名簿向里長或里辦公室領取，有許很多里長都跟他說，願意協助政府發放口罩。