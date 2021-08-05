為了防疫，歐盟各國家沿襲以色列的作法，即進入公眾場所，須出示所謂健康通行證。而法國更從8月開始，將通行證的適用範圍，從原先的博物館、美術館、觀光景點等，擴大至戲院、餐廳、球場等地，致引爆新一波的黃背心抗爭。這也讓人思考，我國如施行相類制度，到底會有何等的法律障礙？

在今年3月，歐盟決定推行所謂數位綠色通行證，並於7月1日正式於會員國及與歐盟簽協議的非會員國間適用。而此通行證的內容，即是新冠肺炎疫苗接種、篩檢陰性反應或已從確診後康復之記錄，一旦有此三種證明之一，即可免除於歐盟境內移動的種種檢疫限制。而為了解消各界對通行證是否在剝奪行動自由的疑慮，歐盟也強調，此通行證只是在使旅行他國更為便利，故即便未持有綠色通行證者，仍可進入歐盟各國，僅是必須接受各國的檢疫規定。

但於6月底，法國總統馬克宏卻宣布進入博物館、藝術館或如愛菲爾鐵塔之景點，必須出示健康通行證，即已打疫苗或陰性檢測證明。但由於範圍有限，致未引發太大民怨，但於國慶日前宣示要將此適用範圍擴及於與民生更貼近的餐廳、戲院、運動場所、搭乘國內火車、班機等，即便已有法律授權，卻必引發民怨。

健康通行證涉及醫療隱私

而就我國來說，而就所謂健康通行證，即是進入某些處所，須持有疫苗接種之證明，這必涉及個人醫療隱私之暴露。而根據個人資料保護法第6條第1項，有關病歷、醫療、健康檢查等個人資訊，除非有法律明文或得當事人同意，任何人皆不得蒐集、處理或利用，若有違反，依個人資訊保護法第41條，還可處五年以下有期徒刑。故要施行健康通行證制度，肯定得有法律的授權依據。

如果為了方便，似乎可以嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條的概括條款為法律依據。只是此概括授權給中央疫情指揮中心的條文，內容實過於模糊與廣泛，尤其是健康通行證制度，涉及全民的隱私權、行動自由權等之侵害與限制，就應由立法者另立具體的法律條文為依歸，以符合授權明確性原則。



作者指出，健康通行證制度，涉及全民的隱私權、行動自由權等之侵害與限制，就應由立法者另立具體的法律條文為依歸，以符合授權明確性原則。歐盟於6月中旬通過疫苗通行證提案，今年7月1日上路，持有證書者可在歐盟成員國間旅行。圖／擷自公視新聞影片

健康通行證適用範圍以最小為原則

而既然是為防範新冠肺炎的擴散，故關於健康通行證的內容，就應僅限於接種此等疫苗，而不能包括其他預防接種及醫療之記錄。只是在接種疫苗並非強制，且有國民因年齡與身體等因素而無法接種下，就必須以陰性篩檢證明為替代。惟此篩檢，到底是要精密且費用較高的PCR檢測，抑或快篩即可，也是須在立法上考量的重點。

至於健康通行證的適用範圍，除屬於公營的處所，如博物館、藝術館、科學館外，是否也應包括如餐廳、百貨公司、影院等私人場所，恐也是個難題。若基於侵害最小原則，就應限於公營或公共處所，至於私人場所，就委之於私法自治，由業者自行決定。

而一旦實施健康通行證制度，無論適用範圍多大，都無法避免會碰觸到憲法的平等保障原則。甚且在接種仍未全面普及，還有多數人在等待疫苗下，實施健康通行制度，到底是可促使大眾趕緊去接種疫苗，抑或在製造對立與歧視，實為更須思考的嚴肅課題。