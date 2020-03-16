針對北部高中生出國返台後確診武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），新北市長侯友宜宣布，新北市高中職以下師生，6月底前禁止出國，但各縣市做法不一，台北市副市長黃珊珊呼籲中央，要有一套準則；對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日宣布，行政院已經決議，全國高中以下學校師生，本學期結束前都停止出國。

黃珊珊今天受訪時表示，依照傳染病防治法，地方政府是可以對於上課或是集會做一些限制，但是在中央流行疫情指揮中心成立的期間，要經過中央指揮，所以需要請示中央，北市教育局主要是因應很多學生可能從國外回來，有這樣的狀況的話，希望大家在7月14日放暑假以前，不要出國。

台南市長黃偉哲指出，昨天中央才剛宣佈，一下子增加了6個確診案例，都是境外移入，是否需要做進一步的限制，應該請中央來統一處理。

對於學生的部份，黃偉哲呼籲家長，在這個時候實在是不需要再出國，因為確診的比例實在是太高了，尤其在飛航途中，都是在密閉的空間裡面，隱憂很大。

此外，桃園市、台中市等地方政府，也陸續宣布禁止或強烈建議高中以下師生暫緩出國。

陳時中今天表示，指揮中心向行政院建議，本學期上課日結束前，高中以下師生停止出國，基於防疫觀點，行政院接受建議，陳時中強調，這段期間對防疫還是要從嚴，未來若有更嚴厲的相關規定，將會與教育部詳談。